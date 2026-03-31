Megtalálták az eltűnt kislányokat, még egy éjszakát nem éltek volna túl

A Maros Megyei Erdészeti Igazgatósághoz tartozó marosludasi erdészeti hivatal munkatársa, Aurel Frandeș találta meg a gyerekeket a kutatócsapat tagjaként – írta meg a Maszol.ro. Az eltűnt kislányokra az erdő szélén, egy dombtetőn bukkant rá az erdész. Azt mondta, sírást hallott, ezt a hangot követte. Azt is elárulta, hogy a kicsik nem bújtak el, amikor meglátták, mert már nagyon kimerültek és átfáztak addigra. Ahogy a romániai hírportálokon közzétett fotókon látszik, nem az időjárásnak megfelelő öltözékben voltak, kabát sem volt rajtuk. Azonnal hívta a többieket, de csak nagy nehezen tudták volna megközelíteni őket a terep viszontagságai miatt, amit az erdész jól ismert. A férfi végül úgy döntött, nem vár. Az egyik gyereket a hátára veszi, a másikat pedig a karjában viszi le a hegyről. Három kilométert gyalogolt a hős erdész, mire találkozott a mentőcsapat tagjaival, akik átvették tőle a kislányokat. A két gyereket kivizsgálásra kórházba vitték.

Megtalálták az eltűnt kislányokat

Fotó: Maszol / a román Belügyminisztérium Facebook oldala

A két kislány általános állapota jó. Jól vannak, mindössze kihűltek, kezeik és lábaik hidegek. Legalább 24 órán át megfigyelés alatt tartjuk őket, hogy lássuk, hogyan alakul az állapotuk a továbbiakban”

– nyilatkozta dr. Andreea Rusu orvos az observatornews.ro cikke szerint.

Az még nem derült ki, hogy kerültek oda a gyerekek, ahol megtalálták őket, de nem kizárt, hogy elsétáltak odáig.

Az erdész szerint a gyerekek valószínűleg nem éltek volna túl még egy éjszakát odakint a hidegben.

Éjszaka esett, ők pedig addigra annyira átfáztak és legyengültek, hogy már menni sem tudtak.

Mindent megtettek, hogy megtalálják az eltűnt kislányokat

„Március 29-én, 17 óra körül értesítették a dicsőszentmártoni rendőrséget, hogy ugyanezen a napon 14 óra körül az 5 éves Buta Rebeca-Alexandra és a 4 éves Forgaci Melisa-Ariana elmentek dicsőszentmártoni lakhelyük udvaráról, és azóta nem tértek vissza” – közölte a rendőrség, ahogy tegnap írtuk. Azonnal megmozdult a város. Szakemberek és civilek próbálták megtalálni a két eltűnt kislányt, akikről annyit lehetett tudni, hogy a város szélén álló otthonuktól pár méterre játszottak. Elvileg rokonok figyeltek rájuk, mégsem látták, mi történt. Amikor rájöttek, hogy nincsenek meg, azonnal hívták a rendőröket.