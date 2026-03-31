eltűnt lány

Megtalálták az eltűnt kislányokat, még egy éjszakát nem éltek volna túl

Hétfőn találta meg az erdész a két átfázott, legyengült gyereket Dicsőszentmárton közelében. Az eltűnt kislányokat a férfi a hátán és a karjában vitte biztonságos helyre. A négy- és ötéves gyerekek az otthonuktól mintegy négy kilométerre kerültek elő. Az erdész szerint még egy éjszakát biztosan nem éltek volna túl odakint a hidegben és az esőben.
eltűnt lányerdészkutatócsapatmaros megyei erdészeti igazgatóságaurel frandeșkislányrendőrbelügyminisztériummegtaláltákgyerek

A Maros Megyei Erdészeti Igazgatósághoz tartozó marosludasi erdészeti hivatal munkatársa, Aurel Frandeș találta meg a gyerekeket a kutatócsapat tagjaként – írta meg a Maszol.ro. Az eltűnt kislányokra az erdő szélén, egy dombtetőn bukkant rá az erdész. Azt mondta, sírást hallott, ezt a hangot követte. Azt is elárulta, hogy a kicsik nem bújtak el, amikor meglátták, mert már nagyon kimerültek és átfáztak addigra. Ahogy a romániai hírportálokon közzétett fotókon látszik, nem az időjárásnak megfelelő öltözékben voltak, kabát sem volt rajtuk. Azonnal hívta a többieket, de csak nagy nehezen tudták volna megközelíteni őket a terep viszontagságai miatt, amit az erdész jól ismert. A férfi végül úgy döntött, nem vár. Az egyik gyereket a hátára veszi, a másikat pedig a karjában viszi le a hegyről. Három kilométert gyalogolt a hős erdész, mire találkozott a mentőcsapat tagjaival, akik átvették tőle a kislányokat. A két gyereket kivizsgálásra kórházba vitték. 

Fotó: Maszol / a román Belügyminisztérium Facebook oldala

A két kislány általános állapota jó. Jól vannak, mindössze kihűltek, kezeik és lábaik hidegek. Legalább 24 órán át megfigyelés alatt tartjuk őket, hogy lássuk, hogyan alakul az állapotuk a továbbiakban” 

– nyilatkozta dr. Andreea Rusu orvos az observatornews.ro cikke szerint.

Az még nem derült ki, hogy kerültek oda a gyerekek, ahol megtalálták őket, de nem kizárt, hogy elsétáltak odáig. 

Az erdész szerint a gyerekek valószínűleg nem éltek volna túl még egy éjszakát odakint a hidegben. 

Éjszaka esett, ők pedig addigra annyira átfáztak és legyengültek, hogy már menni sem tudtak.

Mindent megtettek, hogy megtalálják az eltűnt kislányokat

„Március 29-én, 17 óra körül értesítették a dicsőszentmártoni rendőrséget, hogy ugyanezen a napon 14 óra körül az 5 éves Buta Rebeca-Alexandra és a 4 éves Forgaci Melisa-Ariana elmentek dicsőszentmártoni lakhelyük udvaráról, és azóta nem tértek vissza” – közölte a rendőrség, ahogy tegnap írtuk. Azonnal megmozdult a város. Szakemberek és civilek próbálták megtalálni a két eltűnt kislányt, akikről annyit lehetett tudni, hogy a város szélén álló otthonuktól pár méterre játszottak. Elvileg rokonok figyeltek rájuk, mégsem látták, mi történt. Amikor rájöttek, hogy nincsenek meg, azonnal hívták a rendőröket. 

A gyerekek keresésébe több szervezet is bekapcsolódott: a Maros megyei rendőrök mellett tűzoltók, csendőrök, hegyimentők és nyomkövető kutyák is dolgoznak a helyszínen, de a helyi önkéntesek is próbálták őket megtalálni. Több százan keresték a kicsiket. 

Felvetődött, hogy valaki elrabolta őket, sőt, még egy rejtélyes idegenre is rámutatattak a közösségi oldalakon igen felkapott történet posztjai alatt a kommentelők. 

A férfiről hamar kiderült, hogy nem rabolt el semmilyen gyereket. A történet happy enddel zárult, de csak a gyerekeknek. 

Azoknak, akiknek vigyázniuk kellett volna rájuk, felelniük kell érte. 

A Maros Megyei Rendőr-főfelügyelőség munkatársa, Constantin Mihalache kijelentette: „együttműködünk a Maros Megyei Gyermekvédelmi Igazgatósággal a helyzet tisztázása és a két kiskorú további sorsának meghatározása érdekében”. Az eltűnt kislányok ügyében gondatlanság miatt indítottak büntetőeljárást.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

