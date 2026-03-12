Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olajblokád

Rendkívüli esemény történt a magyar delegációval Kijevben

Fontos

Megölték Irán új vezetőjét? Sokkoló hírek érkeztek

rendőrség

Rejtélyes eltűnés: kétségbeesett édesanya kutat pánikbeteg fia után

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A rendőrség kedd óta keresi a 31 éves Lőrincz Gábort. A férfi már nem ment haza a munkahelyéről, és azóta sem adott életjelet magáról, a rendőrségi adatbázisban is eltűntként tartják nyilván. Édesanyja a Facebookon kért segítséget felkutatásához.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rendőrségédesanyajászárokszállásvámosgyörkönlőrincz gáborlőrincz melindaeltűntfiacsalád

Egy gyöngyöshalászi édesanya kétségbeesetten kutat eltűnt fia után, a keresésbe a rendőrség is bekapcsolódott – írta a Borsonline.hu. A 31 éves, pánikbeteg férfit utoljára Vámosgyörkön látták, ahol egy biztonsági kamera rögzítette, hogy elhaladt egy bolt előtt. Ám március 10-e óta nem adott életjelet magáról.

Eltűnt a gyöngyöshalászi Lőrincz Gábor, családja, a polgárőrök és a rendőrség is keresi a férfit
Eltűnt a gyöngyöshalászi Lőrincz Gábor, családja, a polgárőrök és a rendőrség is keresi a férfit (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A rendőrség is keresi az eltűnt fiatal férfit

Az édesanya, Lőrincz Melinda a Borsnak elmondta, fia december óta Jászárokszálláson dolgozott. Szerette a munkahelyét, ám a váltott műszakokhoz nehezen alkalmazkodott. 

Két évvel ezelőtt volt egy nagyon súlyos balesete, ami után három műtéten esett át. Ezt követően, tavaly nyáron jelentkezett nála a pánikbetegség és a pánikzavar

– mesélte az édesanya. 

Kiemelte: fia, Lőrincz Gábor 182 cm, normál alkat. Fekete kapucnis szabadidőruha volt rajta, valamint fekete baseballsapka és jellemzően hátizsákot hord.

A keresésbe a rendőrség mellett a polgárőrség és számos civil is bekapcsolódott. A közösségi médiában pedig futótűzként terjed a férfi fotója, a család pedig hálás minden segítségért. 

A család arra kéri azokat, akik látták a férfit, hogy tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívó számon.

Egy hasonló, eltűnéses eset nagy megkönnyebbüléssel ért véget a család számára: egy kislányt 6 év után találtak meg a hatóságok.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!