Rejtélyes eltűnés: kétségbeesett édesanya kutat pánikbeteg fia után

Egy gyöngyöshalászi édesanya kétségbeesetten kutat eltűnt fia után, a keresésbe a rendőrség is bekapcsolódott – írta a Borsonline.hu. A 31 éves, pánikbeteg férfit utoljára Vámosgyörkön látták, ahol egy biztonsági kamera rögzítette, hogy elhaladt egy bolt előtt. Ám március 10-e óta nem adott életjelet magáról.

Eltűnt a gyöngyöshalászi Lőrincz Gábor, családja, a polgárőrök és a rendőrség is keresi a férfit (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A rendőrség is keresi az eltűnt fiatal férfit

Az édesanya, Lőrincz Melinda a Borsnak elmondta, fia december óta Jászárokszálláson dolgozott. Szerette a munkahelyét, ám a váltott műszakokhoz nehezen alkalmazkodott.

Két évvel ezelőtt volt egy nagyon súlyos balesete, ami után három műtéten esett át. Ezt követően, tavaly nyáron jelentkezett nála a pánikbetegség és a pánikzavar

– mesélte az édesanya.

Kiemelte: fia, Lőrincz Gábor 182 cm, normál alkat. Fekete kapucnis szabadidőruha volt rajta, valamint fekete baseballsapka és jellemzően hátizsákot hord.

A keresésbe a rendőrség mellett a polgárőrség és számos civil is bekapcsolódott. A közösségi médiában pedig futótűzként terjed a férfi fotója, a család pedig hálás minden segítségért.

A család arra kéri azokat, akik látták a férfit, hogy tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívó számon.

