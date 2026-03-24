Új nyomra bukkantak az eltűnt magyar lánnyal kapcsolatban

2013. október 4-én rejtélyes körülmények között eltűnt egy 14 éves kamaszlány Salgótarjánban. Bangó Margaréta iskolában volt, onnan indult haza, amikor egyszerűen köddé vált. A rendőrök most újra leporolták az aktáját, így a családja reménykedni kezdett abban, hogy megtalálják.

Új nyomra bukkantak a rendőrök egy 13 éve eltűnt kamaszlány ügyében (illusztráció)

Fotó: Lennart Wittstock / Pexels.com

Sajnos lelkileg nagyon megtört”

– mondta a lányát sirató a férfi a TV2 Tényeknek.

Tizenhárom év alatt nem tudtak felmutatni semmit. Már aznap, mikor eltűnt, mi is kerestünk nagyon. Hat hónapon keresztül volt, mikor 130 ember kereste”

– tette hozzá.

A tévések azt is megtudták, hogy a lányt Eszminek becézték, és az iskolától pár méterre lévő buszmegállóban látták utoljára. Erről már nővére beszélt a tévéseknek.

Fél négykor a buszmegállóban volt a körforgalomnál, ennyi, ezt egy fiú látta"

– mondta.

Nem biztos, hogy buszra szállt az eltűnt kamaszlány

A tévések úgy tudják,

a nyomozás során kihallgatták a buszsofőröket, akik azt állították, hogy nem szállt fel a kamasz.

Most azt feltételezik, hogy valaki megállt mellette egy kocsival, a lány beült és elhajtottak valahová. A családnak egy látó azt mondta, él, Szlovákiában van. A rokonai útnak indultak, de nem találták meg.

A szülők attól tartanak, hogy bűncselekmény történt a lánnyal, de reménykednek abban, hogy még él, és esetleg valaki fogva tartja.

Ha valaki úgy érzi, tud segíteni a nyomozóknak abban, hogy megtalálják a ma már felnőtt, 27 éves nőt, jelentkezzen! Az elérhetőségeket ide kattintva megtalálja!

