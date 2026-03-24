Új nyomra bukkantak az eltűnt magyar lánnyal kapcsolatban

2013. október 4-én rejtélyes körülmények között eltűnt egy 14 éves kamaszlány Salgótarjánban. Bangó Margaréta iskolában volt, onnan indult haza, amikor egyszerűen köddé vált. A rendőrök most újra leporolták az aktáját, így a családja reménykedni kezdett abban, hogy megtalálják.
Sajnos lelkileg nagyon megtört”
– mondta a lányát sirató a férfi a TV2 Tényeknek.
Tizenhárom év alatt nem tudtak felmutatni semmit. Már aznap, mikor eltűnt, mi is kerestünk nagyon. Hat hónapon keresztül volt, mikor 130 ember kereste”
– tette hozzá.
A tévések azt is megtudták, hogy a lányt Eszminek becézték, és az iskolától pár méterre lévő buszmegállóban látták utoljára. Erről már nővére beszélt a tévéseknek.
Fél négykor a buszmegállóban volt a körforgalomnál, ennyi, ezt egy fiú látta"
– mondta.
Nem biztos, hogy buszra szállt az eltűnt kamaszlány
A tévések úgy tudják,
a nyomozás során kihallgatták a buszsofőröket, akik azt állították, hogy nem szállt fel a kamasz.
Most azt feltételezik, hogy valaki megállt mellette egy kocsival, a lány beült és elhajtottak valahová. A családnak egy látó azt mondta, él, Szlovákiában van. A rokonai útnak indultak, de nem találták meg.
A szülők attól tartanak, hogy bűncselekmény történt a lánnyal, de reménykednek abban, hogy még él, és esetleg valaki fogva tartja.
Ha valaki úgy érzi, tud segíteni a nyomozóknak abban, hogy megtalálják a ma már felnőtt, 27 éves nőt, jelentkezzen!
Egressy Mátyás, Szabó Györgyi és Pesty László eltűnési ügye
Egressy Mátyásnak csak a holtteste került elő a jeges Dunából, a hat éve eltűnt, mohácsi Szabó Györgyi rokonai viszont még nem nyugodhatnak meg. Ma is keresik a nőt, aki egy hajnalon elment otthonról, és többé nem látta senki. Egy másik, nagy port kavart eltűnési ügyet viszont lezárhattak a rendőrök a napokban. Megtalálták a sokáig keresett ismert dokumentumfilm-rendezőt, akiért nem csak a családja aggódott. Pesty László előkerült. Erről ide kattintva olvashat.
Megrázó részleteket árult el a Huszti ikrek édesapjának özvegye
Az elmúlt évek egyik legmegrázóbb tragédiája egy magyar családhoz kötődik. A Huszti ikrek rejtélyes körülmények között haltak meg Skóciában, egy évvel később pedig édesapjuk, Huszti Miklós is belehalt a gyászba. Özvegye, Erika most megtörte a csendet, könnyes szemmel idézte fel az utolsó együtt töltött napjaikat.
