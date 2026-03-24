Tűzoltót kell hívni Magyar Péter gigantikus nyíregyházi leégése után – fotó

eltűnt

Új nyomra bukkantak az eltűnt magyar lánnyal kapcsolatban

Újra nyomoz a rendőrség annak a kamaszlánynak az ügyében, aki iskolából indult haza, de sosem érkezett meg. Bangó Margarétát utoljára 13 éve egy buszmegállóban látták Salgótarjánban, aztán eltűnt. A TV2 Tényeknek nyilatkozó édesapja még mindig reménykedik abban, hogy a lánya élve kerül elő.
2013. október 4-én rejtélyes körülmények között eltűnt egy 14 éves kamaszlány Salgótarjánban. Bangó Margaréta iskolában volt, onnan indult haza, amikor egyszerűen köddé vált. A rendőrök most újra leporolták az aktáját, így a családja reménykedni kezdett abban, hogy megtalálják.

Ma már 27 éves, a 13 éves eltűnt kamaszlány, talán még életben van, új nyomon a rendőrök
Új nyomra bukkantak a rendőrök egy 13 éve eltűnt kamaszlány ügyében (illusztráció)
Fotó: Lennart Wittstock / Pexels.com

Sajnos lelkileg nagyon megtört”

– mondta a lányát sirató a férfi a TV2 Tényeknek.

Tizenhárom év alatt nem tudtak felmutatni semmit. Már aznap, mikor eltűnt, mi is kerestünk nagyon. Hat hónapon keresztül volt, mikor 130 ember kereste”

– tette hozzá.

A tévések azt is megtudták, hogy a lányt Eszminek becézték, és az iskolától pár méterre lévő buszmegállóban látták utoljára. Erről már nővére beszélt a tévéseknek.

Fél négykor a buszmegállóban volt a körforgalomnál, ennyi, ezt egy fiú látta"

– mondta.

Nem biztos, hogy buszra szállt az eltűnt kamaszlány

A tévések úgy tudják, 

a nyomozás során kihallgatták a buszsofőröket, akik azt állították, hogy nem szállt fel a kamasz. 

Most azt feltételezik, hogy valaki megállt mellette egy kocsival, a lány beült és elhajtottak valahová. A családnak egy látó azt mondta, él, Szlovákiában van. A rokonai útnak indultak, de nem találták meg. 

A szülők attól tartanak, hogy bűncselekmény történt a lánnyal, de reménykednek abban, hogy még él, és esetleg valaki fogva tartja.

Ha valaki úgy érzi, tud segíteni a nyomozóknak abban, hogy megtalálják a ma már felnőtt, 27 éves nőt, jelentkezzen! Az elérhetőségeket ide kattintva megtalálja!

Megtalálták az eltűnt magyar kislányt 

Március 17-én, kedden nyoma veszett M. Liliána Diánának. Az eltűnt magyar kislányt azonnal keresni kezdték a Debreceni Rendőrkapitányság munkatársai, körözést adtak ki vele kapcsolatban. Két nappal később előkerült. Részletekért kattintson ide!

Megtalálták az eltűnt magyar kisfiút

Nagy erőkkel keresték a debreceni rendőrök azt a gyereket, akinek február 12-én nyoma veszett. A körözési adatlapja szerint a cívisvárosban született 13 évvel ezelőtt. Négy nappal később derült ki, hogy megtalálták az eltűnt magyar kisfiút. Ebben a cikkünkben olvashat erről részletesebben

Egressy Mátyás, Szabó Györgyi és Pesty László eltűnési ügye

Egressy Mátyásnak csak a holtteste került elő a jeges Dunából, a hat éve eltűnt, mohácsi Szabó Györgyi rokonai viszont még nem nyugodhatnak meg. Ma is keresik a nőt, aki egy hajnalon elment otthonról, és többé nem látta senki. Egy másik, nagy port kavart eltűnési ügyet viszont lezárhattak a rendőrök a napokban. Megtalálták a sokáig keresett ismert dokumentumfilm-rendezőt, akiért nem csak a családja aggódott. Pesty László előkerült. Erről ide kattintva olvashat.

Koponyacsontdarabot találtak Bajóton

Rejtélyes nyomozásba csöppentek a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrök. Bajóton egy holttestdarab bukkant fel a nemzeti ünnepen. Kattintson a részletekért!

Megrázó részleteket árult el a Huszti ikrek édesapjának özvegye

Az elmúlt évek egyik legmegrázóbb tragédiája egy magyar családhoz kötődik. A Huszti ikrek rejtélyes körülmények között haltak meg Skóciában, egy évvel később pedig édesapjuk, Huszti Miklós is belehalt a gyászba. Özvegye, Erika most megtörte a csendet, könnyes szemmel idézte fel az utolsó együtt töltött napjaikat.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 

 

