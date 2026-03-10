Eltűnt négy testvér Baranyában, mind kisgyerekek még

Március 7-én tűnt el négy, azonos vezetéknevű, pécsi születésű gyerek a körözési adatlapjaik alapján. A Bama.hu szerint eltűnt testvérekről lehet szó, amire nem csak abból lehet következtetni, hogy ugyanaz a családnevük, hanem abból is, hogy mind ugyanazon a napon veszett nyomuk. A kicsiket – akik közül a legfiatalabb 2, a legidősebb 8 éves – a makói rendőrök keresik.

Eltűnt gyerekeket keresnek a makói rendőrök (illusztráció). Forrás: MW/Illusztráció

Ezt lehet tudni az eltűnt gyerekekről

Buzás Ábel 2023. szeptember 25-én, Buzás Ádám Kevin 2020. augusztus 3-án, Buzás Dominik 2019. augusztus 3-án, Buzás Rubina Anita pedid 2017. szeptember 7-én látta meg a napvilágot Baranya vármegye székhelyén. Eltűnésük körülményeiről a rendőrség nem közölt részleteket.

Aki felismeri az eltűnt gyerekeket a képek alapján, vagy tudja, hol lehetnek, azonnal értesítse a hatóságokat, segítsen őket megtalálni!

Már cikkünk megosztása is sokat segíthet abban, hogy minél előbb előkerüljenek!

Az eltűnt gyermekek fotóit is megosztotta a rendőrség. Ábel, Ádám, Dominik és Rubina is eltűnt március 7-én. Forrás: police.hu

