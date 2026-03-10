Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kevesen voltak Magyar Péter bonyhádi fórumán – fotó

Ezt látnia kell!

Ukrán sztárújságíró: fegyvereseket képeznek ki, hogy kirobbantsák a „magyar Majdant”

eltűnt

Eltűnt négy testvér Baranyában, mind kisgyerekek még

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Négy pécsi gyereket keresnek a rendőrök, feltehetően testvérekről van szó. Körözési adatlapjaik szerint három nappal ezelőtt eltűntek, azóta nem tudják, hol lehetnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
eltűntkeresikkeresik a rendőrökádámbaranya vármegyekörözési adatlapbuzás ábelbuzás ádám kevineltűnt gyerekeketrendőr

Március 7-én tűnt el négy, azonos vezetéknevű, pécsi születésű gyerek a körözési adatlapjaik alapján. A Bama.hu szerint eltűnt testvérekről lehet szó, amire nem csak abból lehet következtetni, hogy ugyanaz a családnevük, hanem abból is, hogy mind ugyanazon a napon veszett nyomuk. A kicsiket – akik közül a legfiatalabb 2, a legidősebb 8 éves – a makói rendőrök keresik.  

Eltűnt gyerekeket keresnek a makói rendőrök
Eltűnt gyerekeket keresnek a makói rendőrök (illusztráció). Forrás: MW/Illusztráció

Ezt lehet tudni az eltűnt gyerekekről

Buzás Ábel 2023. szeptember 25-én, Buzás Ádám Kevin 2020. augusztus 3-án, Buzás Dominik 2019. augusztus 3-án, Buzás Rubina Anita pedid 2017. szeptember 7-én látta meg a napvilágot Baranya vármegye székhelyén. Eltűnésük körülményeiről a rendőrség nem közölt részleteket. 

Aki felismeri az eltűnt gyerekeket a képek alapján, vagy tudja, hol lehetnek, azonnal értesítse a hatóságokat, segítsen őket megtalálni! 

Már cikkünk megosztása is sokat segíthet abban, hogy minél előbb előkerüljenek! 

eltűnés miatt keresett gyerekek fotói, négy
Az eltűnt gyermekek fotóit is megosztotta a rendőrség. Ábel, Ádám, Dominik és Rubina is eltűnt március 7-én. Forrás: police.hu

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!