Előkerült egy felvétel, amin a Hodosnál eltűnt nő látható – videó

A szeredi eltűnt nő, Mária Borsosová holttestére 2025. március 9-én találtak rá a szlovákiai Hodos határában, a lakott résztől pár kilométerre, a Kis-Duna irányába vezető út mentén. Vadnyomokat ellenőrző vadászok fedezték fel. A halott nő, akinek az eltűnését pár nappal korábban jelentették be, félmeztelen volt. Ha lehet hinni a híreknek, a mellkasán szúrt sérülés, a nyakán fojtogatásra utaló nyomok, egész testén ütések nyomai voltak láthatók. Az ügyben emberölés gyanújával indult eljárás, amely még mindig folyamatban van a Parameter.sk cikke szerint. A nyomozók egyelőre nem zárták még ki annak a lehetőségét, hogy szexuális erőszak áldozata lett. Azt sem tudják, hol és mikor végeztek vele, és azzal kapcsolatban sem jutottak előrébb, hogy ki lehet a gyilkos, vagyis még gyanúsítottjuk sincs. Komoly kihívást jelent ez az ügy a szlovák rendőröknek.

Képkocka a felvételből, amin a Hodosnál eltűnt nő látható

Fotó: Parameter.sk

Ez a felvétel az eltűnt nőhöz köthető

A nagyszombati kerületi bűnügyi rendőrség nyomozói továbbra is intenzíven dolgoznak egy súlyos, halálos áldozatot követelő bűncselekmény felderítésén”

– közölte hétfőn a Nagyszombat megyei rendőrség a közösségi oldalán, és a bejegyzéshez egy autóról készült felvételt is mellékeltek, arra kérve a lakosságot, hogy segítsenek a sofőr azonosításában.

Egy kiterjedt és rendkívül összetett nyomozás során sikerült azonosítani egy járművet, amelynek vezetője vallomásával hozzájárulhat az ügy tisztázásához”

– tették hozzá, de konkrétumokat nem voltak hajlandók elárulni a gyilkosságról.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri: aki a felvételeken látható autót felismeri, vagy tud valamit a sofőrről, azonnal értesítse a hatóságokat a 158-as díjmentes, szlovákiai segélyhívón, vagy jelentkezzen a legközelebbi rendőrkapitányságon, ha a határon túl él! Ha Magyarországon, akkor is jelentkezhet a a rendőröknél, el tudják érni szlovák kollégáikat.

