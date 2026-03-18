Előkerült egy felvétel, amin a Hodosnál eltűnt nő látható – videó

A szlovák rendőrök a nyilvánosság segítségét kérik egy sofőr azonosításában egy felvétel alapján. Annak az eltűnt nőnek az ügyével hozható összefüggésbe a videó, akit Hodosnál találtak holtan egy évvel ezelőtt.
megtaláltákEgressy Mátyáspesty lászlószabó györgyihodosmária borsosovárendőrszexuális erőszakeltűntholttest

A szeredi eltűnt nő, Mária Borsosová holttestére 2025. március 9-én találtak rá a szlovákiai Hodos határában, a lakott résztől pár kilométerre, a Kis-Duna irányába vezető út mentén. Vadnyomokat ellenőrző vadászok fedezték fel. A halott nő, akinek az eltűnését pár nappal korábban jelentették be, félmeztelen volt. Ha lehet hinni a híreknek, a mellkasán szúrt sérülés, a nyakán fojtogatásra utaló nyomok, egész testén ütések nyomai voltak láthatók. Az ügyben emberölés gyanújával indult eljárás, amely még mindig folyamatban van a Parameter.sk cikke szerint. A nyomozók egyelőre nem zárták még ki annak a lehetőségét, hogy szexuális erőszak áldozata lett. Azt sem tudják, hol és mikor végeztek vele, és azzal kapcsolatban sem jutottak előrébb, hogy ki lehet a gyilkos, vagyis még gyanúsítottjuk sincs. Komoly kihívást jelent ez az ügy a szlovák rendőröknek. 

Képkocka a felvételből, amin a Hodosnál eltűnt nő látható
Fotó: Parameter.sk

Ez a felvétel az eltűnt nőhöz köthető

A nagyszombati kerületi bűnügyi rendőrség nyomozói továbbra is intenzíven dolgoznak egy súlyos, halálos áldozatot követelő bűncselekmény felderítésén”

 – közölte hétfőn a Nagyszombat megyei rendőrség a közösségi oldalán, és a bejegyzéshez egy autóról készült felvételt is mellékeltek, arra kérve a lakosságot, hogy segítsenek a sofőr azonosításában.

Egy kiterjedt és rendkívül összetett nyomozás során sikerült azonosítani egy járművet, amelynek vezetője vallomásával hozzájárulhat az ügy tisztázásához” 

– tették hozzá, de konkrétumokat nem voltak hajlandók elárulni a gyilkosságról.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri: aki a felvételeken látható autót felismeri, vagy tud valamit a sofőrről, azonnal értesítse a hatóságokat a 158-as díjmentes, szlovákiai segélyhívón, vagy jelentkezzen a legközelebbi rendőrkapitányságon, ha a határon túl él! Ha Magyarországon, akkor is jelentkezhet a a rendőröknél, el tudják érni szlovák kollégáikat.

Egressy Mátyás, Szabó Györgyi és Pesty László eltűnési ügye

Egressy Mátyásnak csak a holtteste került elő a jeges Dunából, a hat éve eltűnt, mohácsi Szabó Györgyi rokonai viszont még nem nyugodhatnak meg. Ma is keresik a nőt, aki egy hajnalon elment otthonról, és többé nem látta senki. Egy másik, nagy port kavart eltűnési ügyet viszont lezárhattak a rendőrök a napokban. Megtalálták a sokáig keresett ismert dokumentumfilm-rendezőt, akiért nem csak a családja aggódott. Pesty László előkerült. Erről ide kattintva olvashat.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

