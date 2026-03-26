Nagy erőkkel keres a rendőrség egy eltűnt 11 éves fiút

A rendőrség és a családja is keresi a 11 éves Gáspár Brájent, aki 2026. március 24-én távozott ismeretlen helyre. A hatóságok a lakosság segítségét kérik, hogy mielőbb nyomára bukkanjanak az eltűnt fiúnak – írta a Veol.hu.

Eltűnt gyerek után kutat a rendőrség

Segítsen megtalálni az eltűnt 11 éves fiút

A Várpalotai Rendőrkapitányság nagy erőkkel keresi az Ózdon született, 11 éves magyar állampolgárságú fiút. A körözési adatlapja alapján sajnos nem derült ki, hogy milyen körülmények között tűnt el otthonról. A hatóságok kérik, hogy aki bármit tud az eltűnt gyermek hollétéről, tegyen bejelentést személyesen, a 112-es segélyhívón vagy a rendőrség elérhetőségein.

Miközben a várpalotai rendőrök a 11 éves kisfiút keresik, Baranya vármegyében jelenleg is egy iskolásosztálynyi eltűnt fiatal után kutatnak.