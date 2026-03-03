Titkos szenvedélye miatt tűnhetett el a 30 éves Bence

Személyes iratai nélkül, mindössze telefonjával a zsebében hagyta el tiszaugi otthonát február 23-án a 30 éves Budai István Bence. Édesanyja, Budainé Szabó Judit értetlenül áll a történtek előtt, hiszen fia minden előjel nélkül, egyik pillanatról a másikra döntött a távozás mellett, miközben sem betegség, sem szerelmi bánat nem nyomasztotta. Bár a férfit utoljára egy utcai kamera rögzítette, mobilját két nappal később már egy dunaújvárosi gyártelepen találták meg egy hajléktalannál, ami még több kérdést vet fel a hollétével kapcsolatban. A rendőrség és a hozzátartozók közösen kutatnak az eltűnt Bence után, aki iratok és magyarázat nélkül vágott neki az ismeretlennek, hátrahagyva aggódó szüleit és testvéreit – írta a Blikk.hu.

Tíz napja, hogy eltűnt a 30 éves Bence

Fotó: Police.hu

Tíz napja keresik a Tiszaugról eltűnt Bencét

A 30 éves Budai István Bence február 23-án, minden előjel nélkül hagyta el tiszaugi otthonát, iratok nélkül, csupán a telefonját vitte magával. Édesanyja, Judit értetlenül áll az eset előtt, hiszen fia megbízható, korábban soha nem távozott szó nélkül.

A fiatalember számítógépes keresési előzményei azonban feltárták titkos szenvedélyét, ugyanis megszállottan kutatott az urbex világához köthető elhagyatott laktanyák, ipari csarnokok és szellemvárosok után, de dunaújvárosi és körmendi helyszínekre, valamint vadkempingező helyekre is rákeresett.

A kutatás során a Hírös Rescue Team speciális mentőegység segítségével Dunaújváros egyik elhagyatott gyártelepén sikerült bemérni Bence telefonját, amelyet végül egy hajléktalannál találtak meg.

A férfi azt állította, hogy a készüléket egy ismeretlen társától kapta, így a nyomozás ezen a ponton megrekedt, bár azóta Körmendről és Hajdúszoboszlóról is érkeztek bejelentések az eltűnt férfiról.

A család és az urbexes közösség összefogva keresi a fiatalembert, miközben édesanyja könnyeivel küzdve kéri fiát, hogy adjon életjelet magáról, hiszen bármi legyen is az eltávozásának oka, hazavárják és mindenben segítik őt.

