Prostitúcióra kényszerítették az áldozatokat, emberkereskedelem ügyében dönthet a másodfok

Komoly bűncselekmények miatt folytatódik az a bírósági eljárás, amelyben a vádirat szerint emberkereskedelem és kényszermunka miatt ítéltek el első fokon két vádlottat, akik a gyanú szerint nőket és kiskorú lányokat is prostitúcióra kényszerítettek. Az ügy kedden a Pécsi Ítélőtáblán kerül napirendre, ahol a fellebbezéseket vizsgálják. Az elsőfokú ítéletet még a Pécsi Törvényszék hozta meg, amely több súlyos bűncselekmény miatt mondta ki a vádlottak bűnösségét – írta a Bama.hu.

Az emberkereskedelem ügye másodfokon folytatódik

Fotó: Pécsi Törvényszék

Emberkereskedelem és kényszermunka a vád

A bíróság által megállapított tényállás szerint az elsőrendű vádlott még 2018-ban ismerkedett meg az egyik sértettel, akivel később párkapcsolatba került. A férfi idővel arra próbálta rávenni a nőt, hogy prostitúcióval keressen pénzt, amelyet neki kell átadnia.

Mivel a nő eleinte ellenállt, a vádlott rendszeres bántalmazással és erőszakkal kényszerítette bele a helyzetbe. A sértett végül 2019 és 2022 között rendszeresen nyújtott szexuális szolgáltatásokat különböző ingatlanokban, a bevétel pedig minden alkalommal a férfihoz került.

2022-ben a vád szerint az első- és másodrendű vádlott két, gyermekotthonban élő kiskorú lányt is rávett arra, hogy prostitúcióval keressenek pénzt, amelyet szintén nekik kellett átadniuk.

Rendőrségi intézkedés indította el az eljárást

Az ügy végül 2022 decemberében került a hatóságok látókörébe egy rendőri intézkedést követően. A nyomozás során az egyik sértett részletes vallomást tett az elsőrendű vádlott ellen.

A férfi ezután a vád szerint fenyegetésekkel próbálta rávenni a nőt és egyik hozzátartozóját, hogy vonják vissza vallomásukat. Egy hamis tartalmú nyilatkozatot is aláíratott volna a sértettel, miközben bántalmazással fenyegette. A másodrendű vádlott jelen volt a történteknél, de közvetlenül nem fenyegetett. A sértett hozzátartozója ennek ellenére kitartott a vallomása mellett.

Több mint 18 év fegyház az elsőfokú ítéletben

A Pécsi Törvényszék végül súlyos büntetéseket szabott ki. Az elsőrendű vádlott 10 év fegyházbüntetést és 10 év közügyektől eltiltást kapott, míg a másodrendű vádlottat 8 év 6 hónap fegyházra és 9 év közügyektől eltiltásra ítélték.