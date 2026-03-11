Bérelt lakás, könnyű pénz, szexmunka: így csábítottak magyar nőket Németországba

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást folytat emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének gyanúja miatt. A rendőrök egy 36 éves felsőregmeci férfit és egy 37 éves vajdácskai nőt gyanúsítanak azzal, hogy bajban lévő nőket szerveztek ki külföldre – írta a Boon.hu.

Emberkereskedelem miatt vonták felelősségre a két gyanúsítottat mert nehéz helyzetű nőket dolgoztattak Németországban

Fotó: illusztráció/Pexels.com

Így működhetett az emberkereskedelem

A gyanú szerint a két elkövető 2025 áprilisában és májusában keresték meg azokat a nőket a környékükön, akiknek komoly anyagi gondjaik voltak. A páros rábeszélte őket, hogy külföldre menjenek dolgozni.

A tervük az volt, hogy Németországban szexmunkából keressenek pénzt a borsodi lányok, aminek a nagy részét ők kapták meg.

Egy német városban béreltek ki lakást, majd oda vitték ki a nőket. Ott minden feltételt megteremtettek ahhoz, hogy a nők dolgozni tudjanak. Az internetre erotikus hirdetéseket töltöttek fel róluk, hogy minél több vendéget találjanak.

Azonban a megkeresett pénz jelentős részét a két szervező tette zsebre. Több esetben a kuncsaftoktól kapott teljes összeget maguknál tartották.

A rendőrök felderítő munkájának köszönhetően a két gyanúsítottat végül Sátoraljaújhelyen elkapták. Mindkettőjüket kihallgatták gyanúsítottként. A férfit őrizetbe vették és a letartóztatását is kezdeményezték.

Bár az előző történet a közelmúltban történt, és sikerült felderíteni a párost, akik magyar nőket csábítottak Németországba erotikus munkára, a probléma nem új keletű. Nem minden esetben derül ki, hogy ki a tettes – ahogy a nyíregyházi, Hollandiában dolgozó szexmunkás halálának ügyében sem. Tizenhét évvel ezelőtt történt az eset és a mai napig nem bukkantak rá a felelősökre. Most a holland rendőrség új DNS-eredményekkel próbálja felderíteni a 2009-es gyilkosságot.