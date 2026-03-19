Emberölés Ecsegen: saját testvérét verhette agyon, lezárult a nyomozás

Egy férfi bejelentést tett arról, hogy holtan talált rá a testvérére az ecsegi otthonukban. Rövid időn belül azonban az emberöléssel már őt vádolták meg és őrizetbe is vették – olvasható a Police.hu oldalán.

Emberölés a vád az ecsegi férfi ellen, saját húgát ölhette meg

Emberölés Ecsegen: sokkoló részletek derültek ki

Ahogy azt az Origo is megírta, megdöbbentő tragédia sokkolta a nógrádi település lakóit 2025. szeptember 13-án, amikor egy helyi férfi megölte saját testvérét.

Az első hírek még arról szóltak, hogy a testvérpár veszekedett, és a szóváltás végén a férfi kést ragadott, majd leszúrta a húgát.

Később azonban kiderült, hogy a 43 éves férfi nem késsel végzett három évvel fiatalabb testvérével, hanem egy biliárddákóval verte agyon.

A brutális családi drámának a nő nyolcéves kislánya is szemtanúja volt, ami még megrázóbbá teszi az esetet.

A tragédia az egész települést megrendítette: a helyi képviselő-testület úgy döntött, hogy a szeptember 28-ra tervezett szüreti felvonulást és a hozzá kapcsolódó rendezvényeket is lemondják.

A bejelentőből lett gyanúsított

A rendelkezésre álló adatok szerint a rendőrséghez egy 43 éves férfi tett bejelentést arról, hogy holtan találta lánytestvérét közös lakásukban Ecsegen.

A helyszínre érkező rendőrök rövid időn belül megállapították, hogy a 40 éves nő halálát idegenkezűség okozta. A nyomozók ezt követően elfogták a bejelentőt, akit emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették.

Lezárult a nyomozás

A törvényszék elrendelte a férfi letartóztatását, amit a nyomozás teljes időtartama alatt fenntartottak.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya a napokban befejezte az eljárást, és az ügy iratait vádemelési javaslattal továbbította a főügyészség részére.

A bíróság a későbbiekben dönt majd a férfi bűnösségének kérdésében.