Brutális emberölési kísérlet: kalapáccsal verte volt feleségét, majd felgyújtotta a házat

Súlyos bűncselekmény történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, amikor egy férfi rátámadt volt feleségére. Az emberölés kísérlete Ajakon történt, az ügy részleteit az ügyészség közölte – tette közzé a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál.

Brutális emberölési kísérlet Ajakon

Fotó: Illusztráció (Ana Bregantin/Pexels)

Emberölési kísérlet Ajakon

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a 60-as évei végén járó férfi 2026. március 9-én éjszaka a közös lakóházukban támadt rá volt feleségére.

A megalapozott gyanú szerint a férfi kalapáccsal több alkalommal a fején és más testrészein ütötte a nőt, akit a kegyetlen verés után a földön hagyott.

Benzinnel felgyújtotta a házat

A gyanúsított ezután benzint locsolt szét a lakóházban, majd meggyújtotta azt. Közben észlelte, hogy a sértett az utcára menekült, ezért utána ment, és ott tovább ütlegelte.

Amikor már azt hitte, hogy a nő meghalt, az útszéli árokba húzta.

Letartóztatását indítványozta az ügyészség

Az emberölés bűntettének kísérlete miatt gyanúsítottként kihallgatott férfi letartóztatását indítványozta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség.

Az ügyészség szerint fennáll a veszélye annak, hogy a férfi megszökne a hatóságok elől, illetve megpróbálná befolyásolni a lakókörnyezetében élő tanúkat.

Attól is tartanak, hogy a kiemelkedő tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekmény befejezésére törekedne, ha szabadlábon maradna.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.