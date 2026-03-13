Elhinné, hogy embert ölt a kedves arcú Enikő? Pedig emiatt körözik

A rendőrség honlapján megjelenet tájékoztatás szerint a 42 éves, magyar állampolgárságú nő körözését március 12-én rendelték el, miután a büntetés-végrehajtási bíró elfogatóparancsot bocsátott ki ellene. A körözés jogalapja: emberölés, az eljárást a Székesfehérvári Rendőrkapitányság folytatja le.

Hohl Enikő Fanny körözését emberölés miatt rendelték el Fotó: Police.hu

Az emberölés miatt körözött nő adatai

Hohl Enikő Fanny 1983. október 24-én született Szatmárnémetiben (Satu Mare).

A rendőrség azt kéri, hogy aki a képen látható nő tartózkodási helyével kapcsolatban érdemi információval rendelkezik, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a nyomozó hatósággal.

Bejelentés tehető:

A Székesfehérvári Rendőrkapitányságon (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 3.) a 36(22)541-600-as telefonszámon.

A nap 24 órájában hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán.

A 112-es központi segélyhívó számon.

Kiderült, miért végezhetett áldozatával a játszótéri gyilkos

Döbbenetes részletek láttak napvilágot a szekszárdi Csokonai utcai játszótéren talált holttest ügyében, miután a hatóságok megerősítették a bűncselekmény gyanúját. Az áldozatot ismerő helyi hajléktalanok szerint tudható, mi vezetett a tragédiához, miközben a rendőrség nagy erőkkel nyomoz, hogy kézre kerüljön a gyilkos.