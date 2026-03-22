Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Támadás? Iráni rakéták tarthatnak London felé

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,9 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,9 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,2 Ft

emberölés

Ítélőtábla előtt a debreceni trió: súlyosítást kér az ügyész az emberölés vádlottjaira

22 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos fegyházbüntetést szabott ki elsőfokon a Debreceni Törvényszék arra a három férfira, akik különös kegyetlenséggel próbáltak végezni áldozatukkal. Az ügy most a Debreceni Ítélőtábla elé kerül, miután az ügyészség súlyosításért, a vádlottak pedig enyhítésért fellebbeztek a korábban megállapított emberölés kísérlete miatt.
A Debreceni Ítélőtábla tanácsa másodfokon tárgyalja annak a három férfinak az ügyét, akiket egy 2025 júliusában hozott elsőfokú ítélet szerint emberölés kísérlete miatt ítéltek súlyos fegyházbüntetésre. A vádlottak 6, 10 és 11 év szabadságvesztést kaptak, amelyből feltételesen nem bocsáthatók szabadlábra, ám az ügyészség súlyosításért, a védelem pedig enyhítésért nyújtott be fellebbezést – írta a Haon.hu.

Emberölés kísérlete miatt kell felelnie a debreceni triónak
Fotó: Illusztráció/MW-archív

Kedden ítélkeznek a debreceni emberölési ügyben

Döbbenetes részletek láttak napvilágot egy 2022 júliusi debreceni esetről, amelynek során egy békésnek induló iszogatás torkollott brutális vérfürdőbe a belváros közelében. A vád szerint egy erősen ittas férfi minden előzmény nélkül támadt rá ismerősére, akit később társaival együtt válogatott kegyetlenséggel bántalmazott. A verekedés során az elsőrendű vádlott egy 12 centiméteres késsel mellkason szúrta az áldozatot, majd a három férfi közösen ütötte és rúgta a már földön fekvő sértettet.

A bántalmazás akkor sem ért véget, amikor az áldozat elvesztette az eszméletét: a másodrendű vádlott még ekkor is rugdosta a magatehetetlen férfit, és csak a rendőrségi sziréna hallatára menekült el. A sértett életét kizárólag a gyors orvosi beavatkozás mentette meg, az elkövetőknek pedig különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete miatt kell felelniük március 24-én a Debreceni Ítélőtábla előtt.

Mindeközben brutális kegyetlenséggel, baltával és bottal felfegyverkezve támadt rá egy háromfős társaság áldozatára Csörögön, akinek az életét csak a szerencse és a gyors orvosi segítség mentette meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!