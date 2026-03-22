Ítélőtábla előtt a debreceni trió: súlyosítást kér az ügyész az emberölés vádlottjaira

A Debreceni Ítélőtábla tanácsa másodfokon tárgyalja annak a három férfinak az ügyét, akiket egy 2025 júliusában hozott elsőfokú ítélet szerint emberölés kísérlete miatt ítéltek súlyos fegyházbüntetésre. A vádlottak 6, 10 és 11 év szabadságvesztést kaptak, amelyből feltételesen nem bocsáthatók szabadlábra, ám az ügyészség súlyosításért, a védelem pedig enyhítésért nyújtott be fellebbezést – írta a Haon.hu.

Emberölés kísérlete miatt kell felelnie a debreceni triónak

Kedden ítélkeznek a debreceni emberölési ügyben

Döbbenetes részletek láttak napvilágot egy 2022 júliusi debreceni esetről, amelynek során egy békésnek induló iszogatás torkollott brutális vérfürdőbe a belváros közelében. A vád szerint egy erősen ittas férfi minden előzmény nélkül támadt rá ismerősére, akit később társaival együtt válogatott kegyetlenséggel bántalmazott. A verekedés során az elsőrendű vádlott egy 12 centiméteres késsel mellkason szúrta az áldozatot, majd a három férfi közösen ütötte és rúgta a már földön fekvő sértettet.

A bántalmazás akkor sem ért véget, amikor az áldozat elvesztette az eszméletét: a másodrendű vádlott még ekkor is rugdosta a magatehetetlen férfit, és csak a rendőrségi sziréna hallatára menekült el. A sértett életét kizárólag a gyors orvosi beavatkozás mentette meg, az elkövetőknek pedig különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete miatt kell felelniük március 24-én a Debreceni Ítélőtábla előtt.

