Fotókon a férfi, akit a 27 éve eltűnt felesége meggyilkolásával gyanúsítanak

Mint arról az Origo beszámolt, rendőrök lepték el a település egyik házát múlt szombaton, az emberi maradványokat pedig a község határában találták meg elhantolva. Az emberölés gyanúja azután erősödött meg, hogy kiderült: a férj bosszúból végezhetett F. Zitával, a történteket pedig évtizedeken át titokban tartotta.
Az emberölés gyanúja 26 év után került előtérbe
1999. május 30-án jelentette be az akkor harmincas évei elején járó ceglédi vasutas, F. István, hogy 26 éves felesége egyik pillanatról a másikra eltűnt. A hatóság körözést rendelt el, ám a nőről nem érkezett hír, nem kereste a kapcsolatot sem a férjével, sem a ma már 29 éves fiával, sem az erdélyi Szentegyháza településen élő rokonaival.
A közel három évtizedes ügy most fordulóponthoz érkezett.
Letartóztatást kér az ügyészség
A Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője, Hajnal László Péter a Blikknek úgy nyilatkozott, hogy a férfit
aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel gyanúsítják.
Az ügyészség a letartóztatás indítványozását azzal indokolta, hogy a bűncselekmény olyan tárgyi súlyú, hogy akár életfogytiglani szabadságvesztéssel is büntethető. Ez a körülmény önmagában felveti a szökés és az elrejtőzés veszélyét, különös tekintettel arra, hogy az eljárás következtében a férfi családi kapcsolatai megrendültek.
Most, 26 év után, kiderülhet, miért kellett Ztának meghalnia.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.