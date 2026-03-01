Fotókon a férfi, akit a 27 éve eltűnt felesége meggyilkolásával gyanúsítanak

Mint arról az Origo beszámolt, rendőrök lepték el a település egyik házát múlt szombaton, az emberi maradványokat pedig a község határában találták meg elhantolva. Az emberölés gyanúja azután erősödött meg, hogy kiderült: a férj bosszúból végezhetett F. Zitával, a történteket pedig évtizedeken át titokban tartotta.

Megtalálták a harminc évvel ezelőtt elkövetett emberölés áldozatának földi maradványait

Fotó: Szokolai Attila /Cegléd Város Facebook

Az emberölés gyanúja 26 év után került előtérbe

1999. május 30-án jelentette be az akkor harmincas évei elején járó ceglédi vasutas, F. István, hogy 26 éves felesége egyik pillanatról a másikra eltűnt. A hatóság körözést rendelt el, ám a nőről nem érkezett hír, nem kereste a kapcsolatot sem a férjével, sem a ma már 29 éves fiával, sem az erdélyi Szentegyháza településen élő rokonaival.

A közel három évtizedes ügy most fordulóponthoz érkezett.

Letartóztatást kér az ügyészség

A Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője, Hajnal László Péter a Blikknek úgy nyilatkozott, hogy a férfit

aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel gyanúsítják.

Az ügyészség a letartóztatás indítványozását azzal indokolta, hogy a bűncselekmény olyan tárgyi súlyú, hogy akár életfogytiglani szabadságvesztéssel is büntethető. Ez a körülmény önmagában felveti a szökés és az elrejtőzés veszélyét, különös tekintettel arra, hogy az eljárás következtében a férfi családi kapcsolatai megrendültek.

Most, 26 év után, kiderülhet, miért kellett Ztának meghalnia.

