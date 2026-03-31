Baltával esett neki apjának, most őrizetben a gyilkossági kísérlettel vádolt férfi

Emberölési kísérlet miatt indult eljárás egy férfi ellen, aki saját édesapját baltával támadta meg. Az eset Alap településen történt és rövid idő alatt a rendőrség látókörébe került – írta a Feol.hu.

Emberölési kísérletet hajtott végre az alapi férfi egy baltával

Fotó: Fejér vármgyei rendőrség

A hatóságok tájékoztatása szerint 2026. március 28-án, a délutáni órákban érkezett bejelentés a történtekről. A gyanú szerint egy 48 éves helyi férfi egy családi vita során baltával fejbe ütötte édesapját, majd elhagyta a helyszínt.

Gyorsan lépett a rendőrség az emberölési kísérlet ügyében

Az emberölési kísérlet gyanúja miatt a rendőrök azonnal megkezdték az elkövető felkutatását. A gyors intézkedésnek köszönhetően rövid időn belül elfogták a férfit, akit őrizetbe is vettek.

A nyomozók kihallgatták a gyanúsítottat, aki beismerő vallomást tett. A hatóságok ezt követően kezdeményezték a letartóztatását is, hogy biztosítsák a nyomozás zavartalan lefolytatását.

