Baltával esett neki apjának, most őrizetben a gyilkossági kísérlettel vádolt férfi

Sokkoló családi tragédia rázta meg a Fejér vármegyei Alap települését. Az emberölési kísérlet gyanúja miatt indult ügy újabb példája annak, milyen gyorsan elfajulhat egy konfliktus.
Emberölési kísérlet miatt indult eljárás egy férfi ellen, aki saját édesapját baltával támadta meg. Az eset Alap településen történt és rövid idő alatt a rendőrség látókörébe került – írta a Feol.hu.

Fotó: Fejér vármgyei rendőrség

A hatóságok tájékoztatása szerint 2026. március 28-án, a délutáni órákban érkezett bejelentés a történtekről. A gyanú szerint egy 48 éves helyi férfi egy családi vita során baltával fejbe ütötte édesapját, majd elhagyta a helyszínt.

Gyorsan lépett a rendőrség az emberölési kísérlet ügyében

Az emberölési kísérlet gyanúja miatt a rendőrök azonnal megkezdték az elkövető felkutatását. A gyors intézkedésnek köszönhetően rövid időn belül elfogták a férfit, akit őrizetbe is vettek.

A nyomozók kihallgatták a gyanúsítottat, aki beismerő vallomást tett. A hatóságok ezt követően kezdeményezték a letartóztatását is, hogy biztosítsák a nyomozás zavartalan lefolytatását.

Brutális jelenetek zajlottak le egy nyírségi településen is, amikor a rendőrök egy férfi elővezetésére érkeztek. Az emberölési kísérlet során a vádlott csákánnyal támadt az intézkedőkre, miközben halállal fenyegette őket.

 

