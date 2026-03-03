Emberölési kísérlet Mezőkövesden: acélbetétes bakancsával taposta áldozatát

Február 27 éjjel egy mezőkövesdi házban súlyos erőszak történt. Az emberölési kísérlet gyanúja a bántalmazás brutalitása és intenzitása miatt merült fel. A durva erőszak megrázó részleteit a Boon.hu osztotta meg.
Emberölési kísérlet: acélbetétes bakancs a földön fekvő sértett ellen
A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított ittas állapotban, előzetes szóváltást követően támadt rá ismerősére. Több alkalommal ököllel ütötte a sértett fejét és testét, majd acélbetétes bakancsával fejbe rúgta.
A férfi a földre került, de a bántalmazás nem ért véget: a támadó megtaposta, majd egy bútorlappal és porcelántárgyakkal is többször lesújtott rá. A sértett számos zúzódásos sérülést és agyrázkódás szenvedett el.
Az elsődleges orvosi vélemény szerint a támadás módja és ereje alapján a sérülések akár életveszélyesek is lehettek volna.
Letartóztatás a súlyos bűncselekmény miatt
A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Indokolásuk szerint a várható súlyos büntetés miatt fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye.
A brutális verés akár emberölési kísérletnek is minősülhet.
A bíróság álláspontja szerint megalapozottan feltételezhető az is, hogy a férfi tanúkat befolyásolna vagy bizonyítékokat semmisítene meg, ezzel veszélyeztetve az eljárás sikerét.
Erőszakos előélet
A döntés során figyelembe vették, hogy
a terheltet korábban több alkalommal ítélték el erőszakos bűncselekmény miatt, és jelenleg is folyamatban vannak vele szemben hasonló eljárások.
A bíróság 2026 április 1-ig rendelte el a letartóztatását. A végzés nem végleges.
Egy pécsi férfi október végén fel akarta gyújtani a szomszédos társasházat, ahol ketten aludtak. A bosszúja beteljesítéséhez két Molotov-koktélt gyártott le italozás közben és féltékenységtől vezérelve indult el a helyszínre. Ha kíváncsi arra, hogy mik történtek ezek után, kattintson ide, és elolvashatja.
