Emberölési kísérlet Mezőkövesden: acélbetétes bakancsával taposta áldozatát

Február 27 éjjel egy mezőkövesdi házban súlyos erőszak történt. Az emberölési kísérlet gyanúja a bántalmazás brutalitása és intenzitása miatt merült fel. A durva erőszak megrázó részleteit a Boon.hu osztotta meg.

Emberölési kísérlet acébetétes bakanccsal

Fotó: Illusztráció: (Ulho/Pexels)

Emberölési kísérlet: acélbetétes bakancs a földön fekvő sértett ellen

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított ittas állapotban, előzetes szóváltást követően támadt rá ismerősére. Több alkalommal ököllel ütötte a sértett fejét és testét, majd acélbetétes bakancsával fejbe rúgta.

A férfi a földre került, de a bántalmazás nem ért véget: a támadó megtaposta, majd egy bútorlappal és porcelántárgyakkal is többször lesújtott rá. A sértett számos zúzódásos sérülést és agyrázkódás szenvedett el.

Az elsődleges orvosi vélemény szerint a támadás módja és ereje alapján a sérülések akár életveszélyesek is lehettek volna.

Letartóztatás a súlyos bűncselekmény miatt

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Indokolásuk szerint a várható súlyos büntetés miatt fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye.

A brutális verés akár emberölési kísérletnek is minősülhet.

A bíróság álláspontja szerint megalapozottan feltételezhető az is, hogy a férfi tanúkat befolyásolna vagy bizonyítékokat semmisítene meg, ezzel veszélyeztetve az eljárás sikerét.

Erőszakos előélet

A döntés során figyelembe vették, hogy

a terheltet korábban több alkalommal ítélték el erőszakos bűncselekmény miatt, és jelenleg is folyamatban vannak vele szemben hasonló eljárások.

A bíróság 2026 április 1-ig rendelte el a letartóztatását. A végzés nem végleges.

