Emberölési kísérlet a Nyírségben: csákánnyal és harci kutyával támadt a rendőrökre

Brutális támadás történt egy nyírségi településen, amikor a rendőrök egy férfi elővezetésére érkeztek a lakhelyére. Az emberölési kísérlet során a vádlott nem ijedt meg az egyenruhásoktól, mivel esze ágában sem volt dutyiba menni.
Emberölési kísérlet a Nyírségben
2024 júliusában a rendőrök egy korábban kiszabott szabadságvesztés végrehajtása miatt jelentek meg a férfi nyírségi otthonánál. A Központi Nyomozó Főügyészség közleménye szerint a férfi nem működött együtt: szabadon engedte harci kutyáját, majd csákánnyal a kezében fenyegette meg a rendőröket, kijelentve, hogy megöli őket, ha bemennek a kapun.
Csákánnyal támadt a rendőrökre
A rendőrök végül a szomszédos ingatlan felől jutottak be az udvarra.
A férfi ekkor csákánnyal csapó mozdulatot tett, majd egy nagy erejű ütést indított az egyik intézkedő felé, aki csak egy gyors hátralépéssel tudta elkerülni az életveszélyes sérülést.
A támadó ezt követően magára zárta az ajtót, és továbbra is halállal fenyegette a rendőröket.
Gázspray és fegyver vetett véget az őrjöngésnek
Az ellenállást végül gázspray alkalmazásával és szolgálati lőfegyver elővételével sikerült megtörni.
Az intézkedés közben megérkezett a férfi apja is, aki tovább fokozta a feszültséget: előbb a szomszédot, majd az egyik rendőrt fenyegette meg gyilkossággal és bosszúval.
A két férfi még a bilincselés során is aktívan ellenállt, a fiatalabb menekülni próbált, az idősebb pedig tovább fenyegetőzött.
Fegyházbüntetést kér az ügyészség
A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség a fiatalabb férfit hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével és hivatalos személy elleni erőszakkal vádolja.
Mivel visszaesőnek minősül, és jelenleg is szabadságvesztését tölti, az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság fegyházbüntetésre ítélje, és zárja ki a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.
