Emberölési kísérlet a Nyírségben: csákánnyal és harci kutyával támadt a rendőrökre

Brutális támadás történt egy nyírségi településen, amikor a rendőrök egy férfi elővezetésére érkeztek a lakhelyére. Az emberölési kísérlet során a vádlott nem ijedt meg az egyenruhásoktól, mivel esze ágában sem volt dutyiba menni.

Emberölési kísérlet: csákánnyal és harci kutyával támadt a rendőrökre

Emberölési kísérlet a Nyírségben

2024 júliusában a rendőrök egy korábban kiszabott szabadságvesztés végrehajtása miatt jelentek meg a férfi nyírségi otthonánál. A Központi Nyomozó Főügyészség közleménye szerint a férfi nem működött együtt: szabadon engedte harci kutyáját, majd csákánnyal a kezében fenyegette meg a rendőröket, kijelentve, hogy megöli őket, ha bemennek a kapun.

Csákánnyal támadt a rendőrökre

A rendőrök végül a szomszédos ingatlan felől jutottak be az udvarra.

A férfi ekkor csákánnyal csapó mozdulatot tett, majd egy nagy erejű ütést indított az egyik intézkedő felé, aki csak egy gyors hátralépéssel tudta elkerülni az életveszélyes sérülést.

A támadó ezt követően magára zárta az ajtót, és továbbra is halállal fenyegette a rendőröket.

Csákánnyal hadonászott a rendőrök felé

Gázspray és fegyver vetett véget az őrjöngésnek

Az ellenállást végül gázspray alkalmazásával és szolgálati lőfegyver elővételével sikerült megtörni.

Az intézkedés közben megérkezett a férfi apja is, aki tovább fokozta a feszültséget: előbb a szomszédot, majd az egyik rendőrt fenyegette meg gyilkossággal és bosszúval.

A két férfi még a bilincselés során is aktívan ellenállt, a fiatalabb menekülni próbált, az idősebb pedig tovább fenyegetőzött.

Fegyházbüntetést kér az ügyészség

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség a fiatalabb férfit hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével és hivatalos személy elleni erőszakkal vádolja.

Mivel visszaesőnek minősül, és jelenleg is szabadságvesztését tölti, az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság fegyházbüntetésre ítélje, és zárja ki a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

