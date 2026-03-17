Új részletek derültek ki a HÉV-megállónál történt emberölési kísérlet ügyében – rátámadt lánya zaklatójára az apa

Kedden reggel kezdődött a tárgyalás a Budapest Környéki Törvényszéken annak a férfinak az ügyében, aki 2024 februárjában sniccerrel megsebesített egy másik férfit a gödöllői HÉV-megállóban. Az ügyben emberölés kísérlete és más bűncselekmények miatt folyik az eljárás – adta hírül a Borsonline.hu

Antal Imre a gödöllői HÉV-megállónál történt emberölés kísérlete miatt áll bíróság előtt

Új részletek az emberölés ügyében: a tárgyaláson keményen faggatta a vádlottakat a bíró

Ahogyan azt korábban megírtuk, az apa azért ment a megállóhoz, mert a lánya telefonon segítséget kért tőle. A fiatal nő azt mondta, hogy a HÉV-en három férfi zaklatja. A 21 éves Barbara elmondása alapján az idegen férfiak beszélgetni kezdtek vele, majd egyikük még a lábát is megsimította. A lány megijedt, ezért felhívta az apját. Az apa azonnal autóba ült és a kerepesi megállóhoz sietett. Nem egyedül érkezett: ott volt az exfelesége és egy rokona is. Amikor a lány leszállt a HÉV-ről, megmutatta nekik, kik voltak azok a férfiak, akik korábban zaklatták.

A család ezután számon kérte a három férfit. A vita gyorsan elfajult, az apa pedig elővette a zsebében lévő tapétavágó kést és megvágta az egyik férfi nyakát. A sérültet kórházba vitték, de túlélte a támadást.

Bal oldalon láthat a fiatal leányt molesztáló T. József, mellette szintén a vádlottak padján az édesapa, Antal Imre

A bíróságon az apa azt mondta: nem támadni akart, csak megvédeni a lányát és saját magát.

Kaptam egy telefonhívást a lányomtól. Nagyon zaklatott volt. Azt mondta, hogy a HÉV-en ül és zaklatják őt. Én azonnal, autóval a kerepesi megállóba rohantam, hogy megvédjem őt. Végül a megállóban az exfeleségem és az unokaöccs is megjelent, így vártunk a lányra. Amikor leszállt a lány, akkor megmutatta, hogy kik zaklatták, én pedig elálltam az útjukat. Be voltak rúgva. Nem akartam semmit, csak feltartóztatni őket, megvárni a rendőröket. Ekkor az egyik rám támadt, én pedig a zsebemből, ami tele volt szerszámmal, elővettem a sniccert és egy kaszáló mozdulatot tettem felé. Mindezt azért tettem, hogy megvédjem magam és a lányomat

– mondta el a bíróságon Antal Imre.

A kamerafelvételek, amin a fiatal lány rokonságának hangjai hallhatók

A sérült férfi nyakán a szakértők szerint közel 20 centiméter hosszú vágás keletkezett.

A tárgyaláson azonban olyan részletek kerültek elő, amelyek miatt az ügy egészen más megvilágításba került.