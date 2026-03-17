Új részletek derültek ki a HÉV-megállónál történt emberölési kísérlet ügyében – rátámadt lánya zaklatójára az apa

Kedden reggel kezdődött a tárgyalás a Budapest Környéki Törvényszéken annak a férfinak az ügyében, aki 2024 februárjában sniccerrel megsebesített egy másik férfit a gödöllői HÉV-megállóban. Az ügyben emberölés kísérlete és más bűncselekmények miatt folyik az eljárás – adta hírül a Borsonline.hu
Új részletek az emberölés ügyében: a tárgyaláson keményen faggatta a vádlottakat a bíró
Ahogyan azt korábban megírtuk, az apa azért ment a megállóhoz, mert a lánya telefonon segítséget kért tőle. A fiatal nő azt mondta, hogy a HÉV-en három férfi zaklatja. A 21 éves Barbara elmondása alapján az idegen férfiak beszélgetni kezdtek vele, majd egyikük még a lábát is megsimította. A lány megijedt, ezért felhívta az apját. Az apa azonnal autóba ült és a kerepesi megállóhoz sietett. Nem egyedül érkezett: ott volt az exfelesége és egy rokona is. Amikor a lány leszállt a HÉV-ről, megmutatta nekik, kik voltak azok a férfiak, akik korábban zaklatták.
A család ezután számon kérte a három férfit. A vita gyorsan elfajult, az apa pedig elővette a zsebében lévő tapétavágó kést és megvágta az egyik férfi nyakát. A sérültet kórházba vitték, de túlélte a támadást.
A bíróságon az apa azt mondta: nem támadni akart, csak megvédeni a lányát és saját magát.
Kaptam egy telefonhívást a lányomtól. Nagyon zaklatott volt. Azt mondta, hogy a HÉV-en ül és zaklatják őt. Én azonnal, autóval a kerepesi megállóba rohantam, hogy megvédjem őt. Végül a megállóban az exfeleségem és az unokaöccs is megjelent, így vártunk a lányra. Amikor leszállt a lány, akkor megmutatta, hogy kik zaklatták, én pedig elálltam az útjukat. Be voltak rúgva. Nem akartam semmit, csak feltartóztatni őket, megvárni a rendőröket. Ekkor az egyik rám támadt, én pedig a zsebemből, ami tele volt szerszámmal, elővettem a sniccert és egy kaszáló mozdulatot tettem felé. Mindezt azért tettem, hogy megvédjem magam és a lányomat
– mondta el a bíróságon Antal Imre.
A sérült férfi nyakán a szakértők szerint közel 20 centiméter hosszú vágás keletkezett.
A tárgyaláson azonban olyan részletek kerültek elő, amelyek miatt az ügy egészen más megvilágításba került.
A bíró felhívta a figyelmet arra, hogy az apa sniccerrel érkezett a helyszínre, az exfelesége pedig kalapácsot vitt magával. Egy rokon pedig a megálló közelében egy hosszú faágat vett fel. A bíró ezért azt kérdezte: valóban csak védekezni akartak, vagy inkább bosszút állni. Az is kérdésként merült fel, hogy az apa miért csak egyetlen szerszámot adott át a rendőröknek, miközben azt állította, több munkaeszköz is volt nála.
A volt élettársának arra nem volt ideje, hogy hűvös idő miatt kabátot vegyen – ugyanis köntösben volt – de arra volt ideje, hogy magához vegyen egy kalapácsot? Valamint, hogy lehet, hogy magától csak a sniccert foglalták le, mikor azt állítja, több a munkájához szükséges eszköz is a zsebében volt?
– kérdezte a férfitől a bíró.
A tárgyalóteremben akkor lett igazán feszült a hangulat, amikor ismertették a szakértői véleményeket, miszerint az apa személyiségében erős a bosszúvágy és nem mutat valódi megbánást a történtek miatt:
Antal Imre, magáról a pszichológus azt mondta, hogy nincs magában megbánás az esettel kapcsolatban, valamint bosszúálló beállítottságú.
– mondta a bíró, majd közölte: a 21 éves Barbaráról a szakértő kimondta, hogy megrögzött hazudozó.
A másodrendű vádlott, az ukrán származású férfi nem akarta újra elmondani a történteket, ezért a korábbi vallomását olvasták fel:
„Két társammal találkoztam az Örs vezér téren, ahol megittunk két liter bort és ittunk két kis felest is. A HÉV-en elismerem, hogy hangoskodtam, azt is, hogy talán még mondtam a lánynak azt is, hogy nagyon szép az arca. Arra nem emlékszem, hogy direkt simogattam volna, de lehet, hogy véletlenül hozzá érhettem. Én csak azt vettem észre, hogy a lány telefonál valakinek, majd közli, hogy Kerepesig megyünk-e, mert ott várni fognak ránk. Amikor leszálltunk, akkor hirtelen odajött egy férfi, én nem láttam, hogy van-e bármi a kezében. Nem éreztem semmit, csak utána láttam, hogy a pólóm tiszta vér, ömlik a nyakamból a vér" – hangzott el a vallomásban.
Az ügyészség az apára négy év börtönt kért emberölés kísérlete miatt, míg a másik férfira két év felfüggesztett szabadságvesztést garázdaságért.
A per a nyáron folytatódik.
