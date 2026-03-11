Videóhívásban mutogatta a benzines flakont, majd elindult a házhoz – öt gyerek volt bent

Egy debreceni férfinek 2022 decemberében teljesen elborult az agya. Videóhíváson keresztül összeveszett lánya barátjával, közben többször is megfenyegette őt és a családját azzal, hogy rájuk gyújtja a házukat. Mivel a férfi egy benzines flakonnal el is ment a családi házhoz, vádat emeltek ellene emberölési kísérlet miatt – írta a Haon.hu.

A férfi benzinnel közelítette meg a család házát Debrecenben, emberölési kísérlet miatt kell felelnie

Forrás: illusztráció/MW-archív

Emberölési kísérlet Debrecenben: benzines fenyegetés

A fiú édesanyja meghallotta a videóhívásból jövő kiabálást, emiatt a telefonálókhoz lépett, ekkor a vádlott egy kb. 5 literes flakont mutatott fel és közölte, hogy abban benzin van, amivel rájuk fogja gyújtani az ingatlanukat. A nő ijedtében megszakította a hívást, majd röviddel ezután azt látta, hogy a férfi a benzines flakonnal a házuk felé közeledik, és megpróbálta azt átdobni a kerítésen. A kísérlet szerencsére nem sikerült, mert eső áztatta a talajt és a kerítést is, így a kiömlő benzint nem tudta meggyújtani.

Miután az édesanya közölte vele, hogy hívta a rendőrséget, a férfi elmenekült a helyszínről.

Az elsőfokú bíróság 3 év fegyházra és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte a tettest, de a Debreceni Ítélőtábla megváltoztatta a Miskolci Törvényszék ítéletét, és a vádlott cselekményét 7 rendbeli emberölés bűntett előkészületének minősítette.

Az ítéletet 2 év börtönbüntetésre enyhítette, amelynek végrehajtását 4 évre felfüggesztette, a közügyektől eltiltás mellékbüntetést pedig mellőzte. Az ítélőtábla megállapította, hogy a vádlott a felfüggesztett szabadságvesztés időtartama alatt pártfogó felügyelet alatt áll.

Indoklásuk szerint az elkövetett cselekmény enyhébb tárgyi súlya mellett az, hogy a férfi beismerte cselekményét, megbánó magatartást tanúsított és a sértettek is megbocsátottak már neki, a végrehajtásában hosszabb időtartamra felfüggesztett szabadságvesztés kellőképpen visszatartja a vádlottat attól, hogy újabb bűncselekményt kövessen el.

Szerelmi bánatában felgyújtotta az anyja házát egy férfi

Míg a debreceni ügyben végül nem sikerült lángra lobbantani a házat, máshol már nem állt meg a fenyegetésnél a történet. Gyulán egy szakítás után annyira elkeseredett egy férfi, hogy valóban gyújtogatásba kezdett, amivel komoly anyagi kárt okozott.