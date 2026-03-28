Állt a bál Érden: előbb lezúzta a kocsiját, majd el is verte unokatestvérét egy férfi

Falnak ütközött az engedély nélkül elkötött autóval, végül brutálisan bántalmazta rokonát egy 43 éves férfi. Az Érdi Rendőrkapitányság jármű önkényes elvétele és garázdaság miatt indított büntetőeljárást az elkövető ellen.
Nem mindennapi családi konfliktushoz riasztották a rendőröket március 18-án este Érden. A 43 éves férfi a nyitott kapun keresztül bement unokatestvére házának udvarára, beült rokona autójába, beindította a motort és megpróbált kitolatni az ingatlanról. A manőver során azonban a ház falának ütközött, amivel körülbelül 2 millió forintos kárt okozott a járműben – adta hírül a Police.hu.

Közel kétmilliós kárt okozott az őrjöngő rokon Érden Fotó: Police.hu

Családi dráma Érden

A helyszínre érkező tulajdonos és hozzátartozója között a történtek, valamint egy korábbi nézeteltérés miatt szóváltás alakult ki. A vita hamar tettlegességig fajult: a 43 éves férfi ököllel többször fejbe ütötte unokatestvérét. A sértett megpróbált védekezni és lefogni az agresszor kezét, de nem járt sikerrel. Támadója a kerítés falába verte a fejét, majd több alkalommal meg is harapta a férfit. Az erőszaknak a kiérkező rendőrök vetettek véget, akik intézkedtek a támadóval szemben.

Az érdi nyomozók jármű önkényes elvétele, valamint garázdaság miatt indítottak eljárást a férfi ellen.

