Állt a bál Érden: előbb lezúzta a kocsiját, majd el is verte unokatestvérét egy férfi

Nem mindennapi családi konfliktushoz riasztották a rendőröket március 18-án este Érden. A 43 éves férfi a nyitott kapun keresztül bement unokatestvére házának udvarára, beült rokona autójába, beindította a motort és megpróbált kitolatni az ingatlanról. A manőver során azonban a ház falának ütközött, amivel körülbelül 2 millió forintos kárt okozott a járműben – adta hírül a Police.hu.

Közel kétmilliós kárt okozott az őrjöngő rokon Érden Fotó: Police.hu

Családi dráma Érden

A helyszínre érkező tulajdonos és hozzátartozója között a történtek, valamint egy korábbi nézeteltérés miatt szóváltás alakult ki. A vita hamar tettlegességig fajult: a 43 éves férfi ököllel többször fejbe ütötte unokatestvérét. A sértett megpróbált védekezni és lefogni az agresszor kezét, de nem járt sikerrel. Támadója a kerítés falába verte a fejét, majd több alkalommal meg is harapta a férfit. Az erőszaknak a kiérkező rendőrök vetettek véget, akik intézkedtek a támadóval szemben.

Az érdi nyomozók jármű önkényes elvétele, valamint garázdaság miatt indítottak eljárást a férfi ellen.

Bűnösnek mondták ki Jákli Mónika exét, Boráros Gábort

Gyorsított eljárás keretében hirdetett ítéletet a Dunaszerdahelyi Járásbíróság. Az MMA-harcost szerda délután vették őrizetbe, mert egy közúti ellenőrzés során kiderült, hogy eltiltás hatálya alatt vezette járművét.