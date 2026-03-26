Melania Trump mélységesen megveti Zelenszkijt

Tizenkét éves gyerek erőszakolt meg egy hatvanéves nőt

Döbbenetet keltett az angliai Birmingham lakói körében, amikor egy idős nőt életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba. A rendőrség egy 12 éves fiút vett őrizetbe, akit többek között szexuális erőszak elkövetésével és szándékos fojtogatással gyanúsítanak.
Súlyos bűncselekmények sorozatával vádolnak egy mindössze 12 éves kisfiút az Egyesült Királyságban, miután egy idős nő életveszélyes sérülésekkel került kórházba szexuális erőszak miatt – írta meg a Metro.uk

Tinédzser fiú erőszakolt meg egy 60 éves nőt Birminghamben
Fotó: Illusztráció (Shutterstock/Feol.hu)

Március 18-án, szerdán este riasztották a birminghami rendőrséget egy helyi házhoz, ahol egy hatvanas éveiben járó nőt találtak válságos állapotban. A legfrissebb jelentések szerint továbbra is súlyos állapotban van.

Szexuális erőszakon túl több eljárás is zajlik a kiskorú ellen

A West Midlands-i rendőrség gyors nyomozást követően őrizetbe vett egy 12 éves gyermeket. A vádirat megdöbbentő:

  • Súlyos testi sértés és szexuális erőszak,
  • ugyanazon a napon elkövetett lopás és
  • szándékos fojtogatás, amely egy korábbi, februári utcai támadáshoz köthető.

A fiút őrizetben tartották, és március 24-én kellett megjelennie a birminghami fiatalkorúak bírósága előtt. A rendőrség elismerte, hogy az eset nagy port kavart és komoly félelmet keltett a helyiek körében.

Megértjük a közösség aggodalmát. Járőreink fokozott jelenléttel biztosítják a környéken lakókat és segítik a biztonságérzet helyreállítását"

 – áll a hatósági közleményben. A nyomozás jelenleg is zajlik, a rendőrség további tanúk jelentkezését várja.

 

 

