Egy családi vita brutális verésbe torkollott egy mátraaljai településen. A történtek újabb példát szolgáltatnak arra, hogy a családon belüli erőszak milyen súlyos következményekkel járhat – írja a Heves vármegyei hírportál.

Családon belüli erőszak Hevesben súlyos következményekkel

Fotó: Illusztráció/Unsplash

Családon belüli erőszak: saját apját verte meg

A brutális verés tavaly ősszel történt, amikor egy férfi a szülei otthonában veszett össze az édesapjával. A vita hevében többször ököllel arcon ütötte az apját, a bántalmazásnak csak az édesanyja tudott véget vetni.

A támadás következtében a sértett súlyos sérüléseket: arc- és orrcsonttörést szenvedett el.

Vádat emeltek, börtön is lehet a vége

Az ügyben a Gyöngyösi Járási Ügyészség vádirata alapján a büntetett előéletű férfit 90 nap elzárásra ítélhetik, amennyiben az előkészítő ülésen beismeri bűnösségét és nem kér tárgyalást.

Nem ritka, de különösen súlyos eset

A családon belüli erőszak nemcsak a partnerkapcsolatokban, hanem szülő-gyermek viszonylatban is megjelenhet.

A Büntető Törvénykönyv a testi sértést két kategóriába sorolja: könnyű testi sértésről akkor beszélünk, ha a sérülések nyolc napon belül gyógyulnak, súlyos testi sértésről pedig akkor, ha ennél hosszabb a gyógyulási idő. Utóbbi esetben akár három év szabadságvesztés is kiszabható.

A jogszabály súlyosabban kezeli azokat az eseteket, amikor a bántalmazás hozzátartozók között történik, mivel ilyenkor az elkövető a sértett kiszolgáltatott helyzetét használja ki.

