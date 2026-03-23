Brutális erőszak: bordatörés után késsel támadt szobatársára

Egy eltűnt mobiltelefon miatt robbant ki a konfliktus két férfi között egy munkásszállón. Az erőszak rövid idő alatt brutális tettlegességbe és életveszélyes támadásba torkollott – áll a Fővárosi Főügyészség hivatalos közleményében.

Ez a telefon volt az oka a brutális erőszaknak a munkásszállón

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Erőszak: bordatörés és késelés a munkásszállón

A vádirat szerint a két férfi szobatársként élt egy a Budapest IX. kerületében lévő munkásszállón. A 42 éves férfi 2025. július 5-én délután nem találta a mobiltelefonját, ezért számon kérte fiatalabb lakótársát.

Mivel a 31 éves férfi nem tudott a készülékről, az idősebb rátámadt, megverte, és eltörte két bordáját.

Sniccerrel támadt vissza

A vita ezt követően sem csillapodott. A bántalmazott férfi felkapott egy sniccert, majd azzal megvágta támadója nyakát.

A két férfi dulakodása tovább folytatódott, végül a munkásszálló többi lakója avatkozott közbe, és választotta szét a feleket.

A telefon végig ott volt az ágyán

A Budapesti Rendőr-főkapitányság helyszínre érkező járőrei később megtalálták a keresett mobiltelefont: az a 42 éves férfi saját ágyán volt.

A nyaki sérülés életveszélyesnek minősül, a szakértők szerint a halálos következmény elmaradása csak a véletlenen múlt.

Börtönt kér az ügyészség

A Fővárosi Főügyészség a 31 éves férfit emberölés kísérletével, míg a 42 éves vádlottat súlyos testi sértéssel vádolja.

Az ügyészség mindkét férfival szemben börtönbüntetést indítványozott, ugyanakkor az idősebb vádlott esetében a büntetés felfüggesztésének lehetőségét is felvetette.

Életfogytiglani fegyházbüntetésre ítéltek Németországban egy 22 éves magyar nőt, aki brutális kegyetlenséggel végzett 63 éves élettársával. A fiatal nő három késszúrással oltotta ki a férfi életét, a hatóságok pedig különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság miatt szabták ki a legsúlyosabb büntetést.