Brutális erőszak: bordatörés után késsel támadt szobatársára

Egy eltűnt mobiltelefon miatt robbant ki a konfliktus két férfi között egy munkásszállón. Az erőszak rövid idő alatt brutális tettlegességbe és életveszélyes támadásba torkollott – áll a Fővárosi Főügyészség hivatalos közleményében.
Erőszak: bordatörés és késelés a munkásszállón
A vádirat szerint a két férfi szobatársként élt egy a Budapest IX. kerületében lévő munkásszállón. A 42 éves férfi 2025. július 5-én délután nem találta a mobiltelefonját, ezért számon kérte fiatalabb lakótársát.
Mivel a 31 éves férfi nem tudott a készülékről, az idősebb rátámadt, megverte, és eltörte két bordáját.
Sniccerrel támadt vissza
A vita ezt követően sem csillapodott. A bántalmazott férfi felkapott egy sniccert, majd azzal megvágta támadója nyakát.
A két férfi dulakodása tovább folytatódott, végül a munkásszálló többi lakója avatkozott közbe, és választotta szét a feleket.
A telefon végig ott volt az ágyán
A Budapesti Rendőr-főkapitányság helyszínre érkező járőrei később megtalálták a keresett mobiltelefont: az a 42 éves férfi saját ágyán volt.
A nyaki sérülés életveszélyesnek minősül, a szakértők szerint a halálos következmény elmaradása csak a véletlenen múlt.
Börtönt kér az ügyészség
A Fővárosi Főügyészség a 31 éves férfit emberölés kísérletével, míg a 42 éves vádlottat súlyos testi sértéssel vádolja.
Az ügyészség mindkét férfival szemben börtönbüntetést indítványozott, ugyanakkor az idősebb vádlott esetében a büntetés felfüggesztésének lehetőségét is felvetette.
