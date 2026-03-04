Napokig hagyta szenvedni megégett feleségét egy pápai férfi, de ez még csak a kezdet volt

Egy Pápa környéki családi ház falai évek óta nemcsak a veszekedések, hanem a bántalmazások hangjait is elnyelték. Február 24-én azonban a történet átlépte azt a határt, amit már a szomszéd sem tudott figyelmen kívül hagyni: rendőröket riasztottak, mert az ittas férfi bántalmazta a feleségét, a nő pedig a szomszédhoz menekült segítségért. A hatóságok most újabb részleteket közöltek az erőszakos eseménysor kapcsán – írta a Veol.hu.

Kapcsolati erőszak miatt indult eljárás a feleségét bántalmazó férfi ellen

Fotó: Shutterstock

Brutális erőszak a családi házban, forró kandallóhoz nyomta az asszonyt

A Veszprém Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint az 59 éves férfi a házasságuk kezdete óta napi rendszerességgel alázta és szidalmazta a sértettet, az ellentmondást pedig nem tűrte. A fizikai erőszak havonta visszatérő mintává vált: arcon ütötte, meglökte a nőt, aki ilyenkor a földre vagy bútoroknak esett. A sérülések többnyire zúzódások és véraláfutások voltak, de előfordult eszméletvesztés is.

A gyanú szerint 2025 áprilisában a férfi a forró kandallónak lökte a feleségét.

Az asszony súlyos égési sérüléseket szenvedett, mégis napokig az otthonában feküdt ellátatlanul, mert a férj nem hívott mentőt és orvoshoz sem vitte.

Végül tíz nappal később maga értesítette a mentőszolgálatot, állapota kórházi kezelést igényelt. A február 24-i incidens során a férfi ismét ittasan támadt a feleségére: meglökte, többször arcon ütötte, miközben folyamatosan szidalmazta. Az egyik ütés olyan erejű volt, hogy

a nő a földre zuhant és elvesztette az eszméletét, csak egy–másfél óra elteltével tért magához. Az erős vérzés miatt a szomszéd segítségét kérte, aki mentőt hívott.

Az asszony nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére hivatkozva indítványozta a letartóztatást. A Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását, a döntés azonban még nem jogerős.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!