erőszak

Megvalósult rémálom: erőszakkal tartotta fogva és hónapokon át kínozta barátnőjét

Hónapokon át tartó bezártság, fenyegetések és brutális bántalmazás. A férfi erőszakossága a teljes kiszolgáltatottsággal és fogva tartással párosult.
Egy kapcsolat rövid idő alatt vált rémálommá, amikor egy férfi teljes uralma alá vont egy nőt. Az erőszak hónapokon keresztül tartott, a sértett teljesen kiszolgáltatott helyzetbe került. A Komárom-Esztergom vármegyei hírportál osztotta meg a brutális bűncselekmény részleteit.

A poklok poklát kellett átélnie: brutális erőszak hónapokon át 
Fotó: Illusztráció (Alexander Krivitskiy/Pexels)

Erőszak: fogva tartotta és terrorizálta barátnőjét

A vádirat szerint a drogos férfi 2024 elején költözött össze a sértettel a kisbéri járás területén. A kapcsolat hamar megromlott, mert a nő párja egyre agresszívebbé vált.

Nyár közepétől már fizikailag is korlátozta a nő mozgását: a lakás nyílászáróit átalakította, így a sértett gyakorlatilag nem tudta elhagyni az ingatlant. Folyamatosan azzal fenyegette, hogy megöli, ha megpróbál megszökni.

Teljes kontroll alatt tartotta

A helyzet őszre tovább súlyosbodott. A nő csak ott tartózkodhatott, ahol a fogva tartója is jelen volt, telefonját elvette, így segítséget sem tudott kérni.

A legalapvetőbb szükségleteit is megalázó körülmények között kellett elvégeznie,

 a bántalmazója teljes ellenőrzése alatt tartotta.

Brutális bántalmazások sorozata

A férfi rendszeresen kábítószer hatása alatt állt, és napi szinten bántalmazta a nőt. Hajánál fogva rángatta, ütötte, fojtogatta, és különböző eszközökkel fenyegette.

Egy alkalommal telefonkábellel ütötte meg a fejét, majd megpróbálta megfojtani. 

Máskor a földre kényszerítette, és a fejét többször megtaposta.

A bántalmazások következtében a nő súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett el.

Kórházban sikerült segítséget kérnie

A történet 2024. szeptember 19-én vett fordulatot. A férfi orvosi vizsgálatra ment, ahová a sértettet is magával vitte.

A nő ekkor a kórház mosdójába menekült, majd a recepción tudott segítséget kérni, ezzel véget ért a hónapokon át tartó kínzása és megaláztatása. Az üggyel kapcsolatban a Tatabányai Törvényszék nyilatkozatot adott ki, az eljárást a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség indította meg.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! 

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

