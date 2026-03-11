Éveken át erőszakolta saját és nevelt lányát, súlyos ítélet született

Súlyos bűncselekmények ügyében hozott ítéletet a bíróság Budapesten. A szexuális erőszak miatt egy férfit hosszú fegyházbüntetésre ítéltek – olvasható a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében.

Évtizedekig rácsok mögött marad a lányait rendszeresen megerőszakoló férfi

Fotó: Illusztráció/123RF

Szexuális erőszak miatt ítélték el

A Fővárosi Törvényszék a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vádirata alapján 22 év 6 hónap fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit.

A bíróság megállapította, hogy a vádlott 2012 és 2022 között rendszeresen bántalmazta a vele egy háztartásban élő kiskorú lányát, valamint a szintén kiskorú nevelt lányát, és velük erőszakkal különböző szexuális cselekményeket végzett.

A férfi a kiszabott büntetésből feltételes szabadságra nem bocsátható.

Élettársát is bántalmazta

A bíróság szerint a férfi a vele együtt élő élettársát is többször bántalmazta az évek során, nem egyszer súlyos sérülést okozva neki.

A nő azonban egyes esetekben segítséget nyújtott a férfinak abban, hogy a saját, illetve a nevelt – a nő saját – lányával erőszakkal szexuális cselekményt végezzen.

A nő is fegyházbüntetést kapott

A bíróság a nőt két rendbeli társtettesként elkövetett szexuális erőszak bűntette és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt

13 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Emellett mindkét vádlottat eltiltották minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében 18 év alatti személy nevelésével, felügyeletével vagy gondozásával foglalkoznának.

Az ítélet kihirdetése után a bíróság a bűnügyi felügyelet alatt álló nő letartóztatását elrendelte, a férfi letartóztatását pedig az eljárás jogerős befejezéséig fenntartotta.

Az ügyész az ítélet ellen mindkét vádlott esetében hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabása érdekében fellebbezést jelentett be.

