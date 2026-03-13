Törött pohár volt az ürügy a nemi erőszakra Pest vármegyében

Szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat a Dabasi Járási Ügyészség egy Pest vármegyei férfi ellen, aki a vád szerint a saját szomszédját támadta meg – áll az Ügyészség oldalán.

Saját lakásában erőszakolta meg szomszédját egy Pest vármegyei férfi

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Saját lakásában erőszakolta meg szomszédját

A férfi egy Pest vármegyei település többlakásos társasházában lakott, a nő pedig az alatta lévő lakásban élt. A történtek 2025 szeptemberében, egy esti beszélgetés után fajultak el. A két szomszéd az udvaron találkozott, beszélgetni kezdtek, majd alkoholt is ittak. Egy ponton egy pohár eltört, ezért a nő felment a lakásába, hogy takarítóeszközöket hozzon. A férfi felajánlotta, hogy segít, és vele tartott.

Bent még rövid ideig beszélgettek, majd amikor a nő felállt, hogy kikísérje a férfit, a helyzet hirtelen megváltozott. A férfi ekkor megragadta, a hálószobába húzta, és a nő tiltakozása ellenére, fizikai fölényét kihasználva szexuális cselekményre kényszerítette.

Az ügyészség a férfival szemben végrehajtandó szabadságvesztést és közügyektől eltiltást indítványozott. Az ügyben a Dabasi Járásbíróság hoz majd döntést.