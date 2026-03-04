Újabb áldozatot követelt a tetőomlás a járási hivatalban, a sérült a kórházban halt meg

Ahogy azt az Origo megírta, február 25-én súlyos tragédia történt Jókai Mór szülővárosában. Az észak-komáromi balesetben a Komáromi Járási Hivatal ügyfélközpontjánál egy tetőomlás következtében többen megsérültek. Az egyik sérült a helyszínen életét vesztette, a másik sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba. A Kemma.hu a mai nap folyamán közölte a szomorú hírt, ő sem élte túl a tetőomlást.

Az észak-komáromi halálos tragédia helyszíne, összeomlott a hivatal tetőszerkezete

Fotó: Nyitra kerületi rendőrség Facebook-oldala

Észak-komáromi baleset: a súlyos sérült belehalt sérüléseibe

A tragédia során a délelőtti órákban leszakadt a Komáromi Járási Hivatal ügyfélközpontjának bejárata fölé épített előtető a Komárom Kertész (Záhradnícka) utcában. Az omlás következtében többen a romok alá kerültek, a mentésben pedig több egység is részt vett.

A balesethez tűzoltók, mentők és rendőrök vonultak ki, akik azonnal megkezdték a mentési munkálatokat. A sérülteket a romok alól szabadították ki, miközben a környéket lezárták és az épületet kiürítették. A legsúlyosabb állapotban lévő sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Már két halálos áldozata van a tragédiának

A szerencsétlenség során egy 51 éves, Bátorkesziről származó férfi a helyszínen életét vesztette. Több ember megsérült a balesetben.

A súlyos sérültet az érsekújvári kórházba vitték, azonban a napokban belehalt sérüléseibe. A tragikus hírt Gúta polgármestere, Halász Béla is megerősítette.

A hatóságok továbbra is vizsgálják a Komáromi Járási Hivatal épületénél történt tetőomlás körülményeit.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.