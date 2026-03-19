Moszkva egy mondattal alázta porig a kispados, Trumpnak könyörgő német kancellárt

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 648,4 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -53,4 Ft / Gázolaj piaci ár: 704 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -89 Ft

Brutális baleset érte az Exatlon egyik versenyzőjét

Buzás Dóri a TV2 népszerű műsorának harmadik évadában kiemelkedő teljesítményt nyújtott, egészen a döntőig menetelt. Népszerűsége azóta is töretlen, az Exatlon Hungary rajongói körében is sokan követik. Ezúttal egy csúnya balesetről számolt be, melynek következtében kórházban kötött ki.
exatlonbmxexatlon hungaryfarm vipujváry zoltánBuzás Dóribalesetműsorkórháztv2

Buzás Dóri egy BMX-el elesett. A TV2 Exatlon Hungary című műsorának egykori versenyzője – aki később a Farm VIP-ben is feltűnt – a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy rosszul sikerült trükk után kórházba került. Az arca és a keze is megsérült, a könyökízülete pedig bevérzett.

Az Exatlon Hungary harmadik évadának döntőse: Buzás Dóri
Fotó: TV2

Dóri a rá jellemző könnyedséggel próbálta kezelni a helyzetet.

Mindig is ki akartam próbálni, milyen érzés vállig gipszelve lenni… Furcsa vágyaim vannak, tudom..." 

– közölte Insta–posztjában. 

A történet érdekessége, hogy párja, Ujváry Zoltán nemrég hasonló sérülést szenvedett, így jelenleg mindkettőjük bal karja gipszben van a Blikk cikke szerint.

Ez történt az Exatlon egykori versenyzőjével

„Földes pump track pályán BMX-eztem, és az első kerekem kicsúszott, kicsit befejeltem a talajt, de semmi komoly nem lett, csak lehorzsoltam a számat. (ingyen feltöltés) Majd később éreztem 'hú, a könyököm kicsit fura'. Még azért bicóztam kicsit, gondolva, semmi baja... 

A képen látható szögig tudtam csak kinyújtani a kezem... 

Egész pontosan bevérzett a könyökízületem, így egy hétig fix gipszelve lesz a gyorsabb gyógyulás miatt a kezem, utána pedig meglátjuk, hogy van-e több baja vagy sem. Mennyire szürreális, hogy mindkettőnk keze gipszelve van, és mindkettőnknek a bal keze?! Még mókásabb az életünk kettő ép jobb kézzel..." – írta körül az Exatlon harmadik évadának döntőse és fotókat is közzétett.

Dóri az extrém sportok iránti rajongását a párjának köszönheti, akivel tavaly, egy munka során ismerkedett meg. 

Ujváry Zoltán az egyik legeredményesebb hazai BMX-versenyző, Dóri vele képzeli el a jövőjét. A közös sportolás azonban kockázatokat is rejt, amit a mostani baleset jól mutat. Nem ez az első eset: korábban egy szörfözés közben történt baleset miatt került kórházba Dóri.

Az Exatlon idei évada március 23-án, hétfőn indul a TV2-n. 

A TV2 főzőshowjának idei évada bővelkedik feszült pillanatokban és váratlan fordulatokban. A Séfek séfe konyhájában előfordult már olyan, hogy valaki összeomlott főzés közben, de olyan versenyző is akadt, akit fizikai erőszak miatt kizártak a műsorból. Most pedig mentőt kellett hívni, mert az egyik játékos annyira rosszul lett, hogy orvosi segítségre szorult. Ha lemaradt róla, kattintson ide!

 

