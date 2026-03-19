Brutális baleset érte az Exatlon egyik versenyzőjét

Buzás Dóri egy BMX-el elesett. A TV2 Exatlon Hungary című műsorának egykori versenyzője – aki később a Farm VIP-ben is feltűnt – a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy rosszul sikerült trükk után kórházba került. Az arca és a keze is megsérült, a könyökízülete pedig bevérzett.

Az Exatlon Hungary harmadik évadának döntőse: Buzás Dóri

Dóri a rá jellemző könnyedséggel próbálta kezelni a helyzetet.

Mindig is ki akartam próbálni, milyen érzés vállig gipszelve lenni… Furcsa vágyaim vannak, tudom..."

– közölte Insta–posztjában.

A történet érdekessége, hogy párja, Ujváry Zoltán nemrég hasonló sérülést szenvedett, így jelenleg mindkettőjük bal karja gipszben van a Blikk cikke szerint.

„Földes pump track pályán BMX-eztem, és az első kerekem kicsúszott, kicsit befejeltem a talajt, de semmi komoly nem lett, csak lehorzsoltam a számat. (ingyen feltöltés) Majd később éreztem 'hú, a könyököm kicsit fura'. Még azért bicóztam kicsit, gondolva, semmi baja...

A képen látható szögig tudtam csak kinyújtani a kezem...

Egész pontosan bevérzett a könyökízületem, így egy hétig fix gipszelve lesz a gyorsabb gyógyulás miatt a kezem, utána pedig meglátjuk, hogy van-e több baja vagy sem. Mennyire szürreális, hogy mindkettőnk keze gipszelve van, és mindkettőnknek a bal keze?! Még mókásabb az életünk kettő ép jobb kézzel..." – írta körül az Exatlon harmadik évadának döntőse és fotókat is közzétett.

Dóri az extrém sportok iránti rajongását a párjának köszönheti, akivel tavaly, egy munka során ismerkedett meg.

Ujváry Zoltán az egyik legeredményesebb hazai BMX-versenyző, Dóri vele képzeli el a jövőjét. A közös sportolás azonban kockázatokat is rejt, amit a mostani baleset jól mutat. Nem ez az első eset: korábban egy szörfözés közben történt baleset miatt került kórházba Dóri.

