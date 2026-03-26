Új környezetben és teljesen megújult pályákon indult el a verseny, ahol a Kihívók és a Bajnokok is minden erejükkel bizonyítani akarnak. A TV2-ős Exatlon idei, ötödik évadában a tempó és a tét is nagy, így könnyen becsúszhatnak hibák és rossz mozdulatok. Hadobás Olivér is így járt: a keddi adás után már fájlalta a lábát, miután megsérült a pályán a Kihívók játékosa – írja a Blikk.

Elképesztő, máris megsérült egy játékos az Exatlonban (illusztráció)

Fotó: ChatGPT

Hallod, Rolikám, tedd már föl a lábad a székre, pihentesd! Azért be van ám dagadva”

– szólt oda Gábor a csapattársának, aki a második napon egy rossz mozdulatnál sérült meg.

Nagyon nem pozitív dolog, hogy máris van egy ilyen sérülésünk, ami azért egy komoly sérülés, nem csak egy horzsolás. Szerencsére nem esett ki, nincs akkora baj, viszont sokkal jobban oda kell figyelni a pályákon, mert veszélyes”

– mondta Balázs a történtekről. Olivér abban reménykedik, hogy a harmadik napon is versenyezhet, de egyelőre kérdés, hogy rajthoz állhat-e.

Kevésbé fáj, de melós azért, amikor megyek, akkor érzem, hogy fáj. Nem tudom, hogy a mai verseny hogy fog alakulni, és hogy versenyezhetek-e, de természetesen én mindig a csapat mellett leszek, ha a pályán, ha a pálya mellett kell lenni. Együtt meg fogjuk nyerni ezt a napot”

– közölte Olivér.

