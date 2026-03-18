Fegyveres kommandósok rohanták le Fa Nándor hajóját az óceánon

A 72 éves hajótervező, óceáni szólóvitorlázóhoz Vörös Gábor és Csiszár Zsolt is csatlakozott azon az úton, amelyen az MCC ifjú reménységeivel teljesített ARC-raliverseny után hazavitorláztak. Miután az Atlanti-óceánon megünnepelték március 15-ét, Fa Nándor és két sporttársa egyre közelebb ért Les Sables d’ Olonne-hoz, az On’y’va 77 elnevezésű magyar hajó franciaországi anyakikötőjéhez. Azonban 35 mérfölddel a kikötő előtt, a nyílt éjszakai óceánon föltartóztatták őket a francia hatóságok. A kapitány hajónaplójában rögzítette az eseményeket, amit a szolovitorlazas.hu honlapján tett közzé.

Fa Nándor (jobbra) és barátai várhatóan szerda délelőtt kötnek ki Franciaországban / Fotó: szolovitorlazas.hu

Így rohanta le a vámkommandó Fa Nándor hajóját

A legendás sportember ezt írta:

21:40-kor egy pillanat alatt a semmiből egy óriási reflektorfényben találtuk magunkat. Én rémülten ugrottam a bejárathoz, azt gondoltam ütközésre állunk valami halászhajóval, de nem. Mire kiértem a kormányállásba, kb. 10 másodperc, már a hajónk mellé kanyarodott egy nagyobb méretű RIB (gumihurkás, merev fenekű motoros), rajta nyolc egyenruhás, fegyveres vámkommandós. Tőlünk ötven méterrel manőverezett a partiőrség naszádja, arról reflektoroztak bennünket. Előtte sem fényeket, sem AIS jelet nem láttunk, teljes lopakodásban jöttek.”

Végül öt kommandós ugrott át a vitorlásra, és közölték, vámellenőrzés következik. Azt kérdezgették, hogy van-e a hajón fegyver, van-e náluk kábítószer vagy tízezer eurót meghaladó készpénz.

Kommandóson lépnek Fa Nándor hajójának fedélzetére / Fotó: szolovitorlazas.hu

Ezután „kétórai módszeres munkával ripityommá szedték a hajót. Kárpitok le, padlódeszkák fel, tartályokat kinyitni, áttúrtak minden táskát, ágyat, nyitható és nem nyitható zugokat. Olyan helyeket bontottak fel, amikről azt sem tudtam, hogy van. Kész csoda, hogy a matracokat nem vagdosták fel.”

Fa Nándor hozzátette: amit szétszedtek, azt ugyanolyan akkurátusan vissza is szerelték, majd éjfél előtt eltűntek.

