Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
budapest

A fal sem állította meg a visszatérő betörőket, milliókat vittek el egy budapesti üzletből

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy budapesti üzletbe szokatlan módszerrel törtek be. A tettesek egyszerűen megbontották az épület oldalát. A fal így nem akadályt, hanem bejáratot jelentett számukra, és több millió forinttal távoztak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
budapestbetörésfalüzletlopás

Mintha egy rosszul kivitelezett akciófilm próbájába vagy egy magyar Nagy pénzrablás forgatásába csöppentünk volna, csak itt nem volt kaszkadőr, és a Dalí maszkosok sem voltak ennyire primitívek. Két férfi egyszerűen kibontotta egy budapesti üzlet falát, majd besétált a pénzért. A mutatvány végén több mint 2,5 millió forint készpénzzel és további mintegy 300 ezer forintnyi valutával távoztak a páncélszekrényből – legalábbis addig, amíg a rendőrök le nem kapcsolták őket – írta a Borsonline.hu.

A fal sem állította meg a visszatérő betörőket, akik milliókat vittek el
A fal sem állította meg a visszatérő betörőket, akik milliókat vittek el
Fotó:  Unsplash

Kibontották a falat, így jutottak be a betörők

A nyomozás szerint március 18-ról 19-re virradó éjszaka történt a betörés a XIV. kerületben. A BRFK nyomozói gyorsan a két férfi nyomára bukkantak, és nem sokkal a zuglói akció után, több kerület rendőreinek összehangolt fellépésével elfogtak egy 47 és egy 48 éves betörőt. A zsákmány náluk volt, hiánytalanul.

Nem ez volt az első alkalom, hogy falat bontottak pénzért. A gyanú szerint tavaly decemberben egy XX. kerületi bevásárlóközpont üzletét is hasonló módszerrel szemelték ki, akkor egy több mint egymillió forintot rejtő széfet vittek el.

A 47 éves férfi esetében a történet még hosszabb: a hatóságok szerint 2025 novembere óta Budapest több pontján összesen nyolc betörés köthető hozzá, különböző módszerekkel – falbontás, tetőn keresztüli bejutás, ablakbefeszítés. 

A sorozat végére több mint 15 millió forintnyi kár gyűlt össze. Őt háromrendbeli lopással gyanúsítják, őrizetbe vették, és már el is rendelték a letartóztatását.

Társa, sem ússza meg, ellene kétrendbeli lopás miatt folyik eljárás, őt is őrizetbe vették, majd letartóztatták. A kihallgatáson beismerte a bűncselekményeket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!