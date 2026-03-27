A fal sem állította meg a visszatérő betörőket, milliókat vittek el egy budapesti üzletből

Mintha egy rosszul kivitelezett akciófilm próbájába vagy egy magyar Nagy pénzrablás forgatásába csöppentünk volna, csak itt nem volt kaszkadőr, és a Dalí maszkosok sem voltak ennyire primitívek. Két férfi egyszerűen kibontotta egy budapesti üzlet falát, majd besétált a pénzért. A mutatvány végén több mint 2,5 millió forint készpénzzel és további mintegy 300 ezer forintnyi valutával távoztak a páncélszekrényből – legalábbis addig, amíg a rendőrök le nem kapcsolták őket – írta a Borsonline.hu.

A fal sem állította meg a visszatérő betörőket, akik milliókat vittek el

Kibontották a falat, így jutottak be a betörők

A nyomozás szerint március 18-ról 19-re virradó éjszaka történt a betörés a XIV. kerületben. A BRFK nyomozói gyorsan a két férfi nyomára bukkantak, és nem sokkal a zuglói akció után, több kerület rendőreinek összehangolt fellépésével elfogtak egy 47 és egy 48 éves betörőt. A zsákmány náluk volt, hiánytalanul.

Nem ez volt az első alkalom, hogy falat bontottak pénzért. A gyanú szerint tavaly decemberben egy XX. kerületi bevásárlóközpont üzletét is hasonló módszerrel szemelték ki, akkor egy több mint egymillió forintot rejtő széfet vittek el.

A 47 éves férfi esetében a történet még hosszabb: a hatóságok szerint 2025 novembere óta Budapest több pontján összesen nyolc betörés köthető hozzá, különböző módszerekkel – falbontás, tetőn keresztüli bejutás, ablakbefeszítés.

A sorozat végére több mint 15 millió forintnyi kár gyűlt össze. Őt háromrendbeli lopással gyanúsítják, őrizetbe vették, és már el is rendelték a letartóztatását.

Társa, sem ússza meg, ellene kétrendbeli lopás miatt folyik eljárás, őt is őrizetbe vették, majd letartóztatták. A kihallgatáson beismerte a bűncselekményeket.