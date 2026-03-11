Két áldozattal járó farkastámadás történt egy borsodi falu határában – fotóval

Véres farkastámadás következményeivel szembesültek a Martonyiban élők kedd reggel. A falka egészen a falu határában, a temetőnél csapott le a rudlira. A támadás következtében nemcsak két szarvas pusztult el, hanem jelentős kár is keletkezett a temető kerítésében – írja a Boon.hu.

Két szarvas is elpusztult a farkastámadás következtében Fotó: Facebook/Martonyi község

Döbbenetes farkastámadás

Az esetről elsőként Martonyi község Facebook-oldalán számoltak be. A bejegyzésből kiderül, hogy a támadás során elhullott két szarvas egyike a helyszínen, a másik pedig egy magánház udvarára menekülve pusztult el. Közölték azt is, hogy a nyomokból ítélve rudli menekülés közben nekiment a drótkerítésnek és 20-25 betonoszlopot eltörtek. Hozzátették: szerencsére a menekülési útvonaluk nem a sírhelyek felé vezetett, ezért nagyobb kár nem keletkezett.

Mint írják:

Úgy tűnik, a korábbi kerítés nem védi meg a területet a behatolástól, bár ilyen jellegű komoly kár az elmúlt évtizedekben nem történt. Sajnos erre lehet számítani a farkasok elszaporodása miatt, mivel a vadak éjjel a lakott területek felé húzódnak félelmükben.”

Magyarországon itt élnek farkasok

A borsodi hírportál arról is ír, hogy sikeres nagyragadozó-felmérést végzett a tél folyamán a Bükki Nemzeti Park. Az elemzések alapján megerősítést nyert, hogy a Bükkben a farkascsalád legalább hat egyedből áll, a Mátra és környékén három különböző család territóriuma érintkezik. Az egyik Nógrád vármegyéből egészen a szlovák határig nyúlik, a határterületeken pedig további két család jelenléte valószínűsíthető, amelyek élettere átnyúlik az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területére is.

Újra medvét láttak hazánkban

Medve bukkant fel a Karancsság, Etes és a Komravölgyi tározó környékén – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Magyar Országos Medvefigyelő. A szervezet arra kérte a környéken élőket és az arra járókat, hogy legyenek különösen körültekintőek.