Egész fegyverarzenált próbáltak bejuttatni Magyarországra

Egy külföldi férfi ellen emelt vádat a Szegedi Járási Ügyészség, aki tavaly márciusban szinte egy egész fegyverarzenált próbált átjuttatni Magyarországra a szerb határnál – tájékoztatott a Délmagyar.hu.

Elképesztő fegyverarzenált foglaltak le a férfitől

Fotó: Illusztráció (Specna Arms/Pexels)

Fegyverekkel bukott le a fiatal a röszkei határnál

A vádirat szerint a fiatal egy nemzetközi buszon érkezett a röszkei határhoz, és amikor a pénzügyőrök vámköteles áruról kérdezték, hallgatott. A bőröndje átvizsgálása során egy titkos rekesz került elő, benne tíz maroklőfegyverrel és több száz lőszerrel. Engedélye a fegyverek behozatalára persze nem volt.