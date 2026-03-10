Egész fegyverarzenált próbáltak bejuttatni Magyarországra

Tavaly tavasszal a fiatal külföldi férfi nem számított rá, hogy a röszkei határnál átvizsgálják a csomagját. A bőrönd titkos rekeszében tíz maroklőfegyver és több száz lőszer lapult, amelyeket engedély nélkül próbált Magyarországra csempészni.
Egy külföldi férfi ellen emelt vádat a Szegedi Járási Ügyészség, aki tavaly márciusban szinte egy egész fegyverarzenált próbált átjuttatni Magyarországra a szerb határnál – tájékoztatott a Délmagyar.hu.
Fegyverekkel bukott le a fiatal a röszkei határnál
A vádirat szerint a fiatal egy nemzetközi buszon érkezett a röszkei határhoz, és amikor a pénzügyőrök vámköteles áruról kérdezték, hallgatott. A bőröndje átvizsgálása során egy titkos rekesz került elő, benne tíz maroklőfegyverrel és több száz lőszerrel. Engedélye a fegyverek behozatalára persze nem volt.
Most lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés miatt kell felelnie a fiatalnak, a döntést a Szegedi Járásbíróság hozza meg.
