Megszületett az ítélet a Békéscsabán fegyverrel hadonászó férfi ügyében

A békéscsabai Andrássy úton pillanatok alatt úrrá lett a pánik a járókelőkön, amikor megpillantották az utcán sétáló fegyveres alakot. A helyszínre siető rendőrök azonnal intézkedtek és rövid időn belül ártalmatlanították a férfit, akinél egy valódi lőfegyverre megszólalásig hasonlító fegyver volt – írta a Beol.hu.

Fegyverrel rohangált a belvárosban egy férfi (Illusztráció)

Játékpisztollyal riogatott a „fegyveres”

A békéscsabai Andrássy úton ittas állapotban randalírozó férfi komoly pánikot okozott, amikor többször előrántotta és az ég felé tartotta fegyvernek látszó tárgyát.

Bár a hatósági vizsgálat során kiderült, hogy a gyanús eszköz csupán egy töltetlen airsoft fegyver, a lövéseket imitáló viselkedése alkalmas volt a köznyugalom megzavarására.

A Békéscsabai Járásbíróság garázdaság miatt jogerősen 120 óra közérdekű munkára ítélte az elkövetőt, akinek emellett a szabálysértési költségeket is meg kell térítenie. A Gyulai Törvényszék tájékoztatása szerint a férfi egy ékszerbolt előtt mutogatta a műanyag lövedékes játékot, ami megszólalásig hasonlított egy valódi lőfegyverre.