Gigantikus fegyverraktárt számoltak fel a magyar határ közelében

Letartóztattak egy 52 éves férfit Ukrajnában, a magyar határ közelében, miután hatalmas illegális fegyverkészletet találtak nála. A fegyverarzenál akkora volt, hogy a hatóságok szerint súlyos bűncselekmények vagy akár fegyveres támadások elkövetésére is alkalmas lett volna.
A hatóságok egy rendkívüli esetre bukkantak a magyar határ közelében Ukrajnában. A nyomozás során olyan fegyverarzenál került elő, amely komoly veszélyt jelenthetett volna a környék lakóira – írja a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál.

fegyverarzenál
Elképesztő fegyverarzenált foglaltak le az ukrán férfitől Fotó: Illusztráció (Specna Arms/Pexels) 

Fegyverarzenál a magyar határ közelében

A rendőrség illegális fegyverraktárt számolt fel Kárpátalja egyik településén. A hatóságok egy 52 éves férfit őrizetbe vettek, akit fegyver- és lőszer-kereskedelemmel, valamint illegális fegyvertartással gyanúsítanak.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a férfi a Munkácsi járásban található Kljucsarki faluban élt. A rendőrök házkutatásokat tartottak a lakóhelyén, bérelt garázsokban és az autóiban is.

Rengeteg fegyvert találtak a házkutatások során

A Kárpátaljai Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a lefoglalt fegyverek között több katonai eszköz is volt.

A hatóságok 

kézi páncéltörő gránátvetőhöz tartozó lövedékeket és hajítótölteteket találtak. Emellett AK–74 és AKMS típusú gépkarabélyok, valamint egy Spagin típusú géppisztoly is előkerült.

Gránátok és több mint ezer lőszer

A lefoglalt eszközök között 

négy éles kézigránát is volt gyújtószerkezettel együtt. A rendőrök két optikai irányzékkal felszerelt puskát és két pisztolyt is találtak, amelyekhez több tár tartozott, közülük néhány töltött állapotban volt. A hatóságok összesen 14 gépkarabélytárat és egy dobtárat foglaltak le.

Hangtompítók és robbanóeszközök is előkerültek

A házkutatás során 

hangtompítók, bajonettek és kések is előkerültek. A rendőrök füstgránátokat és robbanócsomagokat is találtak, valamint több mint 1300 darab különböző kaliberű lőszert.

A férfitől több járművet is lefoglaltak a nyomozás során.

Komoly veszélyt jelentett a lakosságra

A hatóságok szerint az illegális fegyverraktár komoly veszélyt jelentett volna a helyi lakosságra. A lefoglalt fegyverekkel akár súlyos bűncselekményeket, fegyveres támadásokat vagy terrorcselekményeket is el lehetett volna követni.

A térségben élők számára az eset újabb figyelmeztetés arra, hogy a háború közelsége miatt a fegyverek jelenléte továbbra is komoly kockázatot jelent.

