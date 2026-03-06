Gigantikus fegyverraktárt számoltak fel a magyar határ közelében

A hatóságok egy rendkívüli esetre bukkantak a magyar határ közelében Ukrajnában. A nyomozás során olyan fegyverarzenál került elő, amely komoly veszélyt jelenthetett volna a környék lakóira – írja a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál.

Elképesztő fegyverarzenált foglaltak le az ukrán férfitől Fotó: Illusztráció (Specna Arms/Pexels)

Fegyverarzenál a magyar határ közelében

A rendőrség illegális fegyverraktárt számolt fel Kárpátalja egyik településén. A hatóságok egy 52 éves férfit őrizetbe vettek, akit fegyver- és lőszer-kereskedelemmel, valamint illegális fegyvertartással gyanúsítanak.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a férfi a Munkácsi járásban található Kljucsarki faluban élt. A rendőrök házkutatásokat tartottak a lakóhelyén, bérelt garázsokban és az autóiban is.

Rengeteg fegyvert találtak a házkutatások során

A Kárpátaljai Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a lefoglalt fegyverek között több katonai eszköz is volt.

A hatóságok

kézi páncéltörő gránátvetőhöz tartozó lövedékeket és hajítótölteteket találtak. Emellett AK–74 és AKMS típusú gépkarabélyok, valamint egy Spagin típusú géppisztoly is előkerült.

Gránátok és több mint ezer lőszer

A lefoglalt eszközök között

négy éles kézigránát is volt gyújtószerkezettel együtt. A rendőrök két optikai irányzékkal felszerelt puskát és két pisztolyt is találtak, amelyekhez több tár tartozott, közülük néhány töltött állapotban volt. A hatóságok összesen 14 gépkarabélytárat és egy dobtárat foglaltak le.

Hangtompítók és robbanóeszközök is előkerültek

A házkutatás során

hangtompítók, bajonettek és kések is előkerültek. A rendőrök füstgránátokat és robbanócsomagokat is találtak, valamint több mint 1300 darab különböző kaliberű lőszert.

A férfitől több járművet is lefoglaltak a nyomozás során.

Komoly veszélyt jelentett a lakosságra

A hatóságok szerint az illegális fegyverraktár komoly veszélyt jelentett volna a helyi lakosságra. A lefoglalt fegyverekkel akár súlyos bűncselekményeket, fegyveres támadásokat vagy terrorcselekményeket is el lehetett volna követni.

A térségben élők számára az eset újabb figyelmeztetés arra, hogy a háború közelsége miatt a fegyverek jelenléte továbbra is komoly kockázatot jelent.