Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kitört a frász Nyugaton: két rettegett atomhatalom lép szövetségre

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

fegyver

Fegyveres férfi miatt tört ki a pánik Békéscsaba belvárosában

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Riadalmat keltett egy férfi, aki pénteken fegyverrel a kezében sétált Békéscsaba belvárosában. A rendőrség megerősítette a bejelentést és vizsgálja a férfinál lévő fegyver körülményeit.
Péntek délelőtt 11 óra körül egy férfi keltett riadalmat Békéscsabán, az Andrássy úton, aki egy töltetlen airsoft eszközzel sétált. A rendőrségi tájékoztatás szerint a férfi nem fenyegetett senkit, csupán haladás közben többször az ég felé emelte a nála lévő fegyver másolatát – írta a Beol.hu

Fotó: Illusztráció (Specna Arms/Pexels) 

Részegen lóbálta a fegyvert

A rendőrség a bejelentést követően azonnal intézkedett, a járőrök pedig előállították az Andrássy úton sétáló, vélhetően ittas férfit. Garázdaság szabálysértése miatt indult eljárás az elkövető ellen, akinél az intézkedés során megtalálták a riadalmat keltő fegyver másolatot.

Miközben Békéscsabán egy ittas férfi az utcán mutogatta airsoft eszközét, egy másik esetben már valódi bűncselekményhez használták a fegyver erejét, amiről videó is készült a rablás során.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!