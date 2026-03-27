Fegyveres férfi miatt tört ki a pánik Békéscsaba belvárosában

Péntek délelőtt 11 óra körül egy férfi keltett riadalmat Békéscsabán, az Andrássy úton, aki egy töltetlen airsoft eszközzel sétált. A rendőrségi tájékoztatás szerint a férfi nem fenyegetett senkit, csupán haladás közben többször az ég felé emelte a nála lévő fegyver másolatát – írta a Beol.hu

Fegyverrel a kezében sétálgatott egy férfi Csabán

Illusztráció

Részegen lóbálta a fegyvert

A rendőrség a bejelentést követően azonnal intézkedett, a járőrök pedig előállították az Andrássy úton sétáló, vélhetően ittas férfit. Garázdaság szabálysértése miatt indult eljárás az elkövető ellen, akinél az intézkedés során megtalálták a riadalmat keltő fegyver másolatot.

