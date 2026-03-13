Fegyveres rablás egy budapesti pénzváltónál – súlyosították a támadó büntetését

Egy férfi 2021 novemberében egy IX. kerületi pénzváltóhoz ment azzal a céllal, hogy onnan pénzt szerezzen. Azonban a terve nem úgy végződött, ahogy eltervezte. Az ügyben rablás kísérlete miatt indult eljárás – közölte a Fővárosi Főügyészség.

Fegyveres rablás a budapesti pénzváltóban Fotó: Részlet a rendőrség által közzétett videóból

Rablás egy budapesti pénzváltónál

A vádirat és az ítéleti tényállás szerint a férfi 2021. november 25-én este egy Budapest IX. kerületében működő pénzváltóhoz ment azért, hogy azt kirabolja.

A férfi kapucnit húzott a fejére, az arcát egészségügyi maszkkal takarta el, majd belépett az üzletbe.

Maszkot és kapucnit húzott a fejére a rablási kísérlet előtt Fotó: Magyarország Ügyészsége

A sértett már záráshoz készült, amikor meglátta a gyors léptekkel közeledő férfit, ezért visszalépett a belső fülkébe, és megpróbálta becsukni az ajtót.

Fegyverrel fenyegette meg az alkalmazottat

A vádlott egyik kezével belekapaszkodott a fülke ajtajába, és maga felé húzta azt. A másik kezében eközben egy valódinak látszó lőfegyvert tartott, amelyet az ajtónyíláson keresztül fenyegetően a sértettre fogott.

Az alkalmazott azonban gyorsan reagált: rárántotta az ajtót a támadó fegyvert tartó kezére, majd sikerült az ajtót becsuknia és bezárnia. A férfi ezek után elmenekült a helyszínről.

Súlyosították az ítéletet

A támadás során a sértett könnyebb sérülést szenvedett, a veszélyeztetett érték pedig mintegy 1,5 millió forint volt.

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség a férfit fegyveresen elkövetett rablás bűntettének kísérletével vádolta meg. Az elsőfokú bíróság négy év fegyházbüntetésre ítélte.

Az ügyészség azonban súlyosításért fellebbezett, amelyet a Fővárosi Főügyészség is fenntartott.

A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék végül megváltoztatta az első fokú ítéletet: a vádlottat 5 év 6 hónap fegyházbüntetésre, valamint 400 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.

