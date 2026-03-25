Így próbálta kirabolni a debreceni bankot egy pancser fegyveres rabló – videó

2013. augusztus 13-án délelőtt egy 25-30 év körüli, körülbelül 180 centi magas, vékony, hosszú ujjú kék felsőt, sötétkék, oldalzsebes farmernadrágot és fekete kesztyűt, valamint fekete-kék bukósisakot viselő férfi lépett be egy debreceni bankba kezében egy fegyvernek látszó tárggyal. Pénzt követelt. Miután megszerezte, amit akart, a fegyveres robogóra pattant, és elmenekült a helyszínről – idézte fel a történteket a Haon.hu.

Fegyveres rablás Debrecenben: két esetben is visszavonták a díjkitűzést az elkövetőkre

Forrás: police.hu

Egy nappal később a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője 500 ezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki a rablási ügyben, amelyet most elévülés miatt visszavont.

A pancser fegyveres rabló nem tudta kirabolni a bankot

2013. november 29-én délelőtt a Füredi úti bankot próbálták meg kirabolni Hajdú-Bihar vármegye székhelyén, Debrecenben. Ezúttal egy 45-55 év körüli, 175-180 centiméter magas, normál testalkatú, pirospozsgás arcú férfi volt az, aki egy fegyverrel vagy annak utánzatával belépett az épületbe, és ott az alkalmazottól pénz követelt. A pénztáros megnyomta a pánikgombot.

A fegyveres rabló ettől megijedt, és zsákmány nélkül, kerékpárral elmenekült.

Ebben az ügyben is 500 ezer forint volt a nyomravezetői díj, amit most a kapitány visszavont. A rendőrség közzétette a novemberi, pancser rablóról készült felvételt. Ő az, aki végül üres kézzel távozott:

