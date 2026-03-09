Elképesztő, mit meg nem tett a feleségével egy gonosz csökölyi férfi

A rendőrség oldalán közzétett bejegyzés szerint januárban kezdődött minden. Ekkor tette meg először azt a feleségével egy csökölyi férfi, ami miatt évekre börtönbe kerülhet.

Fotó: ChatGPT

Közös otthonukban rendszeresen bántotta és életveszélyesen meg is fenyegette az asszonyt, vagyis egyértelműen kimondta: meg fogja ölni.

Legutóbb ma, azaz március 9-én támadt rá olyan erővel, hogy egyszerűen elvesztette az eszméletét.

Sokmindent megtett a feleségével a gonosz férfi

Szorongatta a nyakát, majd amikor már ájultan esett össze, megütötte és bele is rúgott.

Azt nem tudni, hogyan jutott orvosi segítséghez az asszony, az viszont biztos, hogy a szakemberek szerint 8 napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek. Időközben a rendőrök elfogták 28 éves férfit, és bevitték a Kaposvári Rendőrkapitányságra, ahol kapcsolati erőszak gyanújával hallgatták ki. Már őrizetben van.

