A bilincs miatt lázadozott a feleséggyilkossággal vádolt marokkói férfi a tárgyaláson

Kisebb összezördüléssel indult annak a férfinak a bírósági ügye, akit azzal vádolnak, hogy brutálisan megölte gyermeke édesanyját. A feltételezett feleséggyilkos a Fővárosi Törvényszéken állt a bíró elé március 25-én – adta hírül a Borsonline.hu.
A vád szerint így gyilkolt a zuglói feleséggyilkos
Ahogy korábban megírtuk, a tragédia 2021. április 24-én történt, amikor a marokkói férfi éppen a 2 és fél éves gyermekéhez ment volna láthatásra, amelyet a zuglói családsegítő központ egyik erre kijelölt helyiségében tartottak volna. Amikor azonban észrevette volt felesége autóját, – amelyben a kisfiú is ott ült – odasietett a járműhöz, beszállt, majd egy késsel többször megszúrta a nőt.
A megtámadott anya a súlyos sérülések ellenére még ki tudott szállni az autóból és tett néhány lépést, mielőtt összeesett. Nem sokkal később a helyszínen meghalt. A támadó ezután rövid ideig még a környéken maradt, majd a kést és a vérrel szennyezett zakóját egy közeli szemetesbe dobta és elmenekült.
A későbbi áldozat és a férfi ekkor már válófélben voltak. A nő azért döntött a szakítás mellett, mert nem tudta tovább elviselni a férfi állandó, agresszív féltékenységi kitöréseit.
Újabb fordulat a tárgyaláson: szakértői vizsgálat dönthet a folytatásról
A férfit két büntetés-végrehajtási dolgozó kísérte a bíróság folyosóján. Amikor megálltak, azt kérte tőlük, lazítsanak a bilincsen, mert fáj a csuklója. A kérést azonban nem teljesítették. Ekkor a jelenlévő újságírók felé emelte a kezét és angolul azt mondta, hogy jól látszik: a csuklója megdagadt.
– Ez fizikai bántalmazás – váltott magyarra, miközben a kísérői tagadóan rázták a fejüket.
A tárgyalóteremben már angol tolmács segítette a kommunikációt.
– A bíróságnak kötelessége tudnia arról, ami velem történt! – jelentette ki a tárgyalás elején. Papp Eszter bíró erre közölte vele, hogy ez nem tartozik a most tárgyalt gyilkossági ügyhöz.
– Foglaljon helyet! – szólt rá.
A férfi azonban először nem engedelmeskedett. A bíró figyelmeztette: ha nem ül le, kivezettetik a tárgyalóteremből. Ekkor az egyik börtönőr magyarul is rászólt és megjegyezte: tudják, hogy a vádlott érti, amit mondanak. A férfi végül leült, de tovább sorolta a panaszait.
Azt állította például, hogy a börtönben többször magyar nyelvű papírokat akartak vele aláíratni, miközben ő csak az angolra lefordított dokumentumokat érti teljesen.
Arról is beszélt, hogy szívesen adna interjút a médiának, ezt azonban nem engedélyezték neki.
A bíró ismertette: a Fővárosi Ítélőtábla 2026. március 4-én már helybenhagyta azt a döntést, amely megtiltotta a vádlott sajtószereplését.
A tárgyaláson elhangzott, hogy a BVOP azért nem támogatta, hogy a sajtónak nyilatkozzon, mert az az intézményre nézve többletmunkát jelent.
– A nyilatkozattétel engedélyezése előtt azért kell kikérni a büntetés-végrehajtás álláspontját, mert a biztonsági szempontokat is mérlegelni kell. Előfordulhat, hogy a fogvatartottak között van olyan, aki nem tudja, hogy önt mivel vádolja az ügyészség, de a szereplés után fizikai atrocitás éri önt. Ez a kockázat plusz biztonsági intézkedést igényelne – magyarázta Papp Eszter bíró.
A férfi közben továbbra is azt hangsúlyozta, hogy a bilincs túl szoros és emiatt fáj a csuklója. A bíró azonban közölte: a korábbi, folyosón és az utcán történt incidensek miatt a börtön vezetése nem engedélyezi a bilincs lazítását.
A tárgyalás után Kovács B. Anna ügyvéd a Borsnak elmondta, hogy egy fontos szakértői véleményre még várni kell.
Az igazságügyi orvosi szakértőknek ugyanis ki kell egészíteniük a vizsgálatot. A kérdés az, hogy a radiológiai elemzés kimutat-e bármilyen elváltozást a vádlott agyában.
