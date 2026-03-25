A bilincs miatt lázadozott a feleséggyilkossággal vádolt marokkói férfi a tárgyaláson

Kisebb összezördüléssel indult annak a férfinak a bírósági ügye, akit azzal vádolnak, hogy brutálisan megölte gyermeke édesanyját. A feltételezett feleséggyilkos a Fővárosi Törvényszéken állt a bíró elé március 25-én – adta hírül a Borsonline.hu.

A bíróságon balhézó feltételezett feleséggyilkos szerint túl szoros volt a bilincs a kezén

A vád szerint így gyilkolt a zuglói feleséggyilkos

Ahogy korábban megírtuk, a tragédia 2021. április 24-én történt, amikor a marokkói férfi éppen a 2 és fél éves gyermekéhez ment volna láthatásra, amelyet a zuglói családsegítő központ egyik erre kijelölt helyiségében tartottak volna. Amikor azonban észrevette volt felesége autóját, – amelyben a kisfiú is ott ült – odasietett a járműhöz, beszállt, majd egy késsel többször megszúrta a nőt.

A megtámadott anya a súlyos sérülések ellenére még ki tudott szállni az autóból és tett néhány lépést, mielőtt összeesett. Nem sokkal később a helyszínen meghalt. A támadó ezután rövid ideig még a környéken maradt, majd a kést és a vérrel szennyezett zakóját egy közeli szemetesbe dobta és elmenekült.

A későbbi áldozat és a férfi ekkor már válófélben voltak. A nő azért döntött a szakítás mellett, mert nem tudta tovább elviselni a férfi állandó, agresszív féltékenységi kitöréseit.

Újabb fordulat a tárgyaláson: szakértői vizsgálat dönthet a folytatásról

A férfit két büntetés-végrehajtási dolgozó kísérte a bíróság folyosóján. Amikor megálltak, azt kérte tőlük, lazítsanak a bilincsen, mert fáj a csuklója. A kérést azonban nem teljesítették. Ekkor a jelenlévő újságírók felé emelte a kezét és angolul azt mondta, hogy jól látszik: a csuklója megdagadt.

– Ez fizikai bántalmazás – váltott magyarra, miközben a kísérői tagadóan rázták a fejüket.

A tárgyalóteremben már angol tolmács segítette a kommunikációt.

– A bíróságnak kötelessége tudnia arról, ami velem történt! – jelentette ki a tárgyalás elején. Papp Eszter bíró erre közölte vele, hogy ez nem tartozik a most tárgyalt gyilkossági ügyhöz.

– Foglaljon helyet! – szólt rá.

A férfi azonban először nem engedelmeskedett. A bíró figyelmeztette: ha nem ül le, kivezettetik a tárgyalóteremből. Ekkor az egyik börtönőr magyarul is rászólt és megjegyezte: tudják, hogy a vádlott érti, amit mondanak. A férfi végül leült, de tovább sorolta a panaszait.