fővárosi ítélőtábla

A bilincs miatt lázadozott a feleséggyilkossággal vádolt marokkói férfi a tárgyaláson

17 perce
Olvasási idő: 9 perc
Kisebb felfordulással indult annak a marokkói férfinak a tárgyalása, akit azzal vádolnak, hogy évekkel ezelőtt halálra késelte gyermeke édesanyját. A feltételezett feleséggyilkos már a bíróság folyosóján összeszólalkozott az őt kísérő börtönőrökkel, mert szerinte túl szoros volt a bilincs a kezén. A Fővárosi Törvényszéken végül tolmács segítségével kezdődött meg a meghallgatása.
fővárosi ítélőtáblazuglóifővárosi törvényszékenfeleséggyilkosbírótárgyalásbíróságbilincs

Kisebb összezördüléssel indult annak a férfinak a bírósági ügye, akit azzal vádolnak, hogy brutálisan megölte gyermeke édesanyját. A feltételezett feleséggyilkos a Fővárosi Törvényszéken állt a bíró elé március 25-én – adta hírül a Borsonline.hu.

A bíróságon balhézó feltételezett feleséggyilkos szerint túl szoros volt a bilincs a kezén
A bíróságon balhézó feltételezett feleséggyilkos szerint túl szoros volt a bilincs a kezén
Fotó: MW

A vád szerint így gyilkolt a zuglói feleséggyilkos 

Ahogy korábban megírtuk, a tragédia 2021. április 24-én történt, amikor a marokkói férfi éppen a 2 és fél éves gyermekéhez ment volna láthatásra, amelyet a zuglói családsegítő központ egyik erre kijelölt helyiségében tartottak volna. Amikor azonban észrevette volt felesége autóját, – amelyben a kisfiú is ott ült – odasietett a járműhöz, beszállt, majd egy késsel többször megszúrta a nőt.

A megtámadott anya a súlyos sérülések ellenére még ki tudott szállni az autóból és tett néhány lépést, mielőtt összeesett. Nem sokkal később a helyszínen meghalt. A támadó ezután rövid ideig még a környéken maradt, majd a kést és a vérrel szennyezett zakóját egy közeli szemetesbe dobta és elmenekült.

A későbbi áldozat és a férfi ekkor már válófélben voltak. A nő azért döntött a szakítás mellett, mert nem tudta tovább elviselni a férfi állandó, agresszív féltékenységi kitöréseit.

Újabb fordulat a tárgyaláson: szakértői vizsgálat dönthet a folytatásról

A férfit két büntetés-végrehajtási dolgozó kísérte a bíróság folyosóján. Amikor megálltak, azt kérte tőlük, lazítsanak a bilincsen, mert fáj a csuklója. A kérést azonban nem teljesítették. Ekkor a jelenlévő újságírók felé emelte a kezét és angolul azt mondta, hogy jól látszik: a csuklója megdagadt.
– Ez fizikai bántalmazás – váltott magyarra, miközben a kísérői tagadóan rázták a fejüket.

A tárgyalóteremben már angol tolmács segítette a kommunikációt.

– A bíróságnak kötelessége tudnia arról, ami velem történt!  – jelentette ki a tárgyalás elején. Papp Eszter bíró erre közölte vele, hogy ez nem tartozik a most tárgyalt gyilkossági ügyhöz.

– Foglaljon helyet! – szólt rá.

A férfi azonban először nem engedelmeskedett. A bíró figyelmeztette: ha nem ül le, kivezettetik a tárgyalóteremből. Ekkor az egyik börtönőr magyarul is rászólt és megjegyezte: tudják, hogy a vádlott érti, amit mondanak. A férfi végül leült, de tovább sorolta a panaszait.

Azt állította például, hogy a börtönben többször magyar nyelvű papírokat akartak vele aláíratni, miközben ő csak az angolra lefordított dokumentumokat érti teljesen.

Arról is beszélt, hogy szívesen adna interjút a médiának, ezt azonban nem engedélyezték neki.

A bíró ismertette: a Fővárosi Ítélőtábla 2026. március 4-én már helybenhagyta azt a döntést, amely megtiltotta a vádlott sajtószereplését.

A tárgyaláson elhangzott, hogy a BVOP azért nem támogatta, hogy a sajtónak nyilatkozzon, mert az az intézményre nézve többletmunkát jelent.

A vádlott fegyelmetlenül viselkedett a bíróságon
A vádlott fegyelmetlenül viselkedett a bíróságon
Fotó: MW

– A nyilatkozattétel engedélyezése előtt azért kell kikérni a büntetés-végrehajtás álláspontját, mert a biztonsági szempontokat is mérlegelni kell. Előfordulhat, hogy a fogvatartottak között van olyan, aki nem tudja, hogy önt mivel vádolja az ügyészség, de a szereplés után fizikai atrocitás éri önt. Ez a kockázat plusz biztonsági intézkedést igényelne – magyarázta Papp Eszter bíró.

A férfi közben továbbra is azt hangsúlyozta, hogy a bilincs túl szoros és emiatt fáj a csuklója. A bíró azonban közölte: a korábbi, folyosón és az utcán történt incidensek miatt a börtön vezetése nem engedélyezi a bilincs lazítását.

A tárgyalás után Kovács B. Anna ügyvéd a Borsnak elmondta, hogy egy fontos szakértői véleményre még várni kell.

Az igazságügyi orvosi szakértőknek ugyanis ki kell egészíteniük a vizsgálatot. A kérdés az, hogy a radiológiai elemzés kimutat-e bármilyen elváltozást a vádlott agyában.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

