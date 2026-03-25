„Ha elmondod, ráb*szol” – a fenyegetés után jött a késes támadás

Hajnali támadás rázta meg a Tolna vármegyei települést, ahol egy nő mindennapi útja közben került veszélybe. A fenyegetés – ahogy a Blikk írja –, már egy héttel korábban megérkezett, de akkor még senki sem gondolta, hogy valóra is válik.

A fenyegetés cetlin érkezett, de akkor még senki sem vette komolyan

Fotó: Police.hu

A fenyegetés után csapott le a támadó

A sértett március 19-én tett bejelentést, miután egy kalauz segítségével értesítették a hatóságokat a 112-es segélyhívón. A nő a simontornyai vasútállomáson számolt be a történtekről. A regölyi nő elmondása szerint hajnali 4 óra körül indult el otthonról a vasútállomás környéke felé vezető úton. Egy lakatlan szakaszon, a vízműtelep közelében támadt rá egy maszkos férfi.

A Kapos hídnál vette észre, hogy egy alak közelít felé a sötétből. A támadó egy ideig követte, majd hirtelen mögé lépett, és valamit a hátához nyomott. Amikor mellé ért, megcsillant a kés pengéje.

A férfi csak ennyit mondott: „Pénztárcát!”, majd megpróbálta elvenni a nő táskáját. A sértett segítségért kiabált, miközben igyekezett kivédeni a támadást. A dulakodás során megsérült, a keze vérezni kezdett.

A sikoltozás végül meghátrálásra késztette az elkövetőt, aki dolgavégezetlenül elmenekült.

Gyors rendőri intézkedés

A személyleírás alapján a Tolna Vármegyei Rendőrség rövid időn belül azonosította a feltételezett elkövetőt. A rendőrök Regölyben találták meg a középkorú férfit.

A gyanúsított együttműködött, elismerte tettét. A Tamási Rendőrkapitányságra állították elő, ahol őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

Egy cetli lehet a kulcs

Az ügy különösen nyugtalanító részlete, hogy a nő egy héttel korábban egy fenyegető üzenetet talált az udvarában.

A kockás papírra írt cetlin az állt, hogy adja át telefonját a PIN-kóddal együtt, különben bajba kerül. A sértett akkor nem foglalkozott a fenyegetéssel, azonban a történtek után úgy véli, a két eset között összefüggés lehet.

A hatóságok vizsgálják, hogy a cetli és a támadás ugyanahhoz a személyhez köthető-e.

Súlyos következmények

A nő sérülései nyolc napon túl gyógyulnak, ezért a férfi ellen felfegyverkezve elkövetett rablás kísérlete és súlyos testi sértés miatt indult eljárás.