Brutálisan megverte és kirabolta az istentiszteletre tartó idős asszonyt

A vádirat szerint a fiatalkorú rabló 2025 szeptemberében Miskolcon megkérdezte a 70 éves asszonytól, hova megy. A nő azt válaszolta, hogy istentiszteletre tart. A vádlott felszólította, hogy adja oda a táskáját, amit az idős asszony megtagadott. Az elkövető ekkor nekilökte a kerítésnek, és megpróbálta megszerezni a zsákmányt. A sértett próbálta visszahúzni a táskát, ezért a támadó a nőt többször combon rúgta, majd ököllel bántalmazta. Végül megszerezte a táskát az abban lévő 4000 forinttal, bankkártyával és személyes iratokkal együtt. A rabló elfutott a helyszínről, a pénztárcát és a mobiltelefont kivette, a táskát pedig eldobta. A táskában maradt még egy 10 ezer forintos bankjegy, ami a Bibliába volt beletéve – írja az Ügyészség.hu.

Nem találta meg a Bibliába rejtett pénzt a fiatalkorú rabló Fotó: illusztráció/Pexels

Nem jutott messze a fiatalkorú rabló

A megtámadott idő nő egy autóstól kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget, majd követni kezdték a vádlottat. A fiatalkorút utolérve a sofőr megkérdezte, hol van a táska. A rabló azt válaszolta, hogy már eldobta.

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, orvosi ellátásban részesült.

A Miskolci Járási Ügyészség minősített rablás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a büntetlen előéletű fiú ellen, vele szemben javítóintézeti nevelést indítványozott.

