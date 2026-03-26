Dráma a budapesti focipályán: a játékosok egymást váltva próbálták újraéleszteni eszméletlen társukat

Elképesztő jelenet szakított félbe egy barátságos focimeccset Budapesten: egy 60 éves férfi sportolás közben rosszul lett, leült a pálya szélére, majd a földre zuhant és görcsrohama lett. A csapattársai azonnal odasiettek, mentőt hívtak és elkezdték a mellkaskompressziót és a lélegeztetést – adta hírül a Borsonline.hu.

Életveszélybe került egy férfi egy budapesti focipályán, de a csapattársai segítségével végül élve megúszta

Tragédia a focipályán

A focicsapat tagjai egymást váltva kezdték nyomkodni a mozdulatlanul fekvő férfi mellkasát, még a pályán elérhető félautomata defibrillátort is használták.

A kitartásuk meghozta gyümölcsét: a mentők perceken belül a helyszínre értek, átvették az ellátást és a hamar megkezdett újraélesztésnek köszönhetően sikeresen vissza tudták hozni az életbe a férfit, akit stabil állapotban szállítottak kórházba.