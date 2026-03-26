Dráma a budapesti focipályán: a játékosok egymást váltva próbálták újraéleszteni eszméletlen társukat

Elképesztő jelenetekre került sor egy budapesti futballpályán. Egy férfi focizás közben összeesett, majd csapattársai egymást váltva élesztették újra. A mentő perceken belül a helyszínre érkezett.
Elképesztő jelenet szakított félbe egy barátságos focimeccset Budapesten: egy 60 éves férfi sportolás közben rosszul lett, leült a pálya szélére, majd a földre zuhant és görcsrohama lett. A csapattársai azonnal odasiettek, mentőt hívtak és elkezdték a mellkaskompressziót és a lélegeztetést – adta hírül a Borsonline.hu.
Tragédia a focipályán
A focicsapat tagjai egymást váltva kezdték nyomkodni a mozdulatlanul fekvő férfi mellkasát, még a pályán elérhető félautomata defibrillátort is használták.
A kitartásuk meghozta gyümölcsét: a mentők perceken belül a helyszínre értek, átvették az ellátást és a hamar megkezdett újraélesztésnek köszönhetően sikeresen vissza tudták hozni az életbe a férfit, akit stabil állapotban szállítottak kórházba.
