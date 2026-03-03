Fogolyzendülés a Nagykanizsai Javítóintézetben: nevelőkre támadtak, milliós kárt okoztak

A Zala Vármegyei Főügyészség vádat emelt négy fogvatartottal szemben. A Nagykanizsai Javítóintézetben lezajlott fogolyzendülés a vádirat szerint szervezett rendbontássá fajult, amely során az intézmény dolgozói és berendezései is célponttá váltak – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség.
Fogolyzendülés: a nevelőnőt is megtámadták
A vádirat szerint az egyik fiatalkorú vádlott 2025 július 22-én trágár hangnemben
szexuális ajánlatot tett egy nevelőnőnek, majd megpróbálta megfogni a nemi szervét. 2025 július 29-én egy másik fiatalkorú vádlott a hajánál fogva többször visszarántotta ugyanezt a nevelőnőt, akadályozva őt a munkájában.
Még aznap a két fiú közösen erőszakkal lépett fel az őket elkülöníteni próbáló másik nevelő ellen, majd az esti órákban ismét megkísérelték bántalmazni a korábban megtámadott dolgozót.
Poroltó, tűzjelző és feltört szekrény
A nap folyamán folyamatos rendbontás zajlott az intézményben: a fogvatartottak többször megnyomták a tűzjelzőt, székeket törtek össze, randalíroztak. A legidősebb, ma már felnőttkorú vádlott az ebédlő előtti folyosón kifújta a poroltó tartalmát, majd ismét aktiválta a riasztót.
Egy másik vádlott feltörte a zárt édességes szekrényt, kiszórta annak tartalmát, majd társaival az étkezdében fogyasztották el a zsákmányt.
A rendészek és nevelők felszólításai ellenére folytatták az ellenszegülést. A kiérkező rendőrök végül elkülönítették a vádlottakat.
A körlet ajtaját addig rugdalták, amíg az a tokjából kiszakadt, a falakat telefirkálták, és további berendezési tárgyakat rongáltak meg. A rongálással okozott kár meghaladta az 1 millió forintot.
Súlyos vádpontok
A Zala Vármegyei Főügyészség fogolyzendülés bűntette, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és rongálás miatt emelt vádat a letartóztatásban lévő neveltekkel szemben.
Az ügyészség a kényszerintézkedés fenntartását és végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozta.
Folytatódik a vérfürdő: 23 rab már elszabadult Mexikóban
Fegyveres támadók törtek rá egy börtönre a mexikói üdülővárosban, miután megölték a hírhedt drogbárót. A CJNG börtönlázadás során 23 elítélt megszökött, egy fegyőr pedig életét vesztette, miközben az ország több államában is elszabadult az erőszak. Itt olvshatóak a brutális részletek!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.