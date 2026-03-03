Fogolyzendülés a Nagykanizsai Javítóintézetben: nevelőkre támadtak, milliós kárt okoztak

A Zala Vármegyei Főügyészség vádat emelt négy fogvatartottal szemben. A Nagykanizsai Javítóintézetben lezajlott fogolyzendülés a vádirat szerint szervezett rendbontássá fajult, amely során az intézmény dolgozói és berendezései is célponttá váltak – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség.

Fogolyzendülés a Nagykanizsai Javítóintézetben, kirobbantak az indulatok

Fotó: Illusztráció (Ron Lach/Pexels)

Fogolyzendülés: a nevelőnőt is megtámadták

A vádirat szerint az egyik fiatalkorú vádlott 2025 július 22-én trágár hangnemben

szexuális ajánlatot tett egy nevelőnőnek, majd megpróbálta megfogni a nemi szervét. 2025 július 29-én egy másik fiatalkorú vádlott a hajánál fogva többször visszarántotta ugyanezt a nevelőnőt, akadályozva őt a munkájában.

Még aznap a két fiú közösen erőszakkal lépett fel az őket elkülöníteni próbáló másik nevelő ellen, majd az esti órákban ismét megkísérelték bántalmazni a korábban megtámadott dolgozót.

Poroltó, tűzjelző és feltört szekrény

A nap folyamán folyamatos rendbontás zajlott az intézményben: a fogvatartottak többször megnyomták a tűzjelzőt, székeket törtek össze, randalíroztak. A legidősebb, ma már felnőttkorú vádlott az ebédlő előtti folyosón kifújta a poroltó tartalmát, majd ismét aktiválta a riasztót.

Egy másik vádlott feltörte a zárt édességes szekrényt, kiszórta annak tartalmát, majd társaival az étkezdében fogyasztották el a zsákmányt.

A rendészek és nevelők felszólításai ellenére folytatták az ellenszegülést. A kiérkező rendőrök végül elkülönítették a vádlottakat.

A körlet ajtaját addig rugdalták, amíg az a tokjából kiszakadt, a falakat telefirkálták, és további berendezési tárgyakat rongáltak meg. A rongálással okozott kár meghaladta az 1 millió forintot.

Súlyos vádpontok

A Zala Vármegyei Főügyészség fogolyzendülés bűntette, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és rongálás miatt emelt vádat a letartóztatásban lévő neveltekkel szemben.

Az ügyészség a kényszerintézkedés fenntartását és végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

