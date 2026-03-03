Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkij elnök arcátlan választ adott

Irán

Döbbenetes jóslat: bármikor kitörhet a harmadik világháború

javítóintézet

Fogolyzendülés a Nagykanizsai Javítóintézetben: nevelőkre támadtak, milliós kárt okoztak

38 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
2025 nyarán elszabadultak az indulatok a Nagykanizsai Javítóintézet falain belül. A fogolyzendülés során a fiatalok nevelőnőre támadtak, poroltót fújtak ki, tűzjelzőt aktiváltak, és több mint egymillió forintos kárt okoztak az intézménynek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
javítóintézeterőszaknemi szervügyészségmilliós tételkárokozásnevelőnőfogolyzendülés

A Zala Vármegyei Főügyészség vádat emelt négy fogvatartottal szemben. A Nagykanizsai Javítóintézetben lezajlott fogolyzendülés a vádirat szerint szervezett rendbontássá fajult, amely során az intézmény dolgozói és berendezései is célponttá váltak – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség.

fogolyzendülés
Fogolyzendülés a Nagykanizsai Javítóintézetben, kirobbantak az indulatok
Fotó: Illusztráció (Ron Lach/Pexels)

Fogolyzendülés: a nevelőnőt is megtámadták

A vádirat szerint az egyik fiatalkorú vádlott 2025 július 22-én trágár hangnemben 

szexuális ajánlatot tett egy nevelőnőnek, majd megpróbálta megfogni a nemi szervét. 2025 július 29-én egy másik fiatalkorú vádlott a hajánál fogva többször visszarántotta ugyanezt a nevelőnőt, akadályozva őt a munkájában.

Még aznap a két fiú közösen erőszakkal lépett fel az őket elkülöníteni próbáló másik nevelő ellen, majd az esti órákban ismét megkísérelték bántalmazni a korábban megtámadott dolgozót.

Poroltó, tűzjelző és feltört szekrény

A nap folyamán folyamatos rendbontás zajlott az intézményben: a fogvatartottak többször megnyomták a tűzjelzőt, székeket törtek össze, randalíroztak. A legidősebb, ma már felnőttkorú vádlott az ebédlő előtti folyosón kifújta a poroltó tartalmát, majd ismét aktiválta a riasztót.

Egy másik vádlott feltörte a zárt édességes szekrényt, kiszórta annak tartalmát, majd társaival az étkezdében fogyasztották el a zsákmányt. 

A rendészek és nevelők felszólításai ellenére folytatták az ellenszegülést. A kiérkező rendőrök végül elkülönítették a vádlottakat. 

A körlet ajtaját addig rugdalták, amíg az a tokjából kiszakadt, a falakat telefirkálták, és további berendezési tárgyakat rongáltak meg. A rongálással okozott kár meghaladta az 1 millió forintot.

Súlyos vádpontok

A Zala Vármegyei Főügyészség fogolyzendülés bűntette, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és rongálás miatt emelt vádat a letartóztatásban lévő neveltekkel szemben.

Az ügyészség a kényszerintézkedés fenntartását és végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

Folytatódik a vérfürdő: 23 rab már elszabadult Mexikóban

Fegyveres támadók törtek rá egy börtönre a mexikói üdülővárosban, miután megölték a hírhedt drogbárót. A CJNG börtönlázadás során 23 elítélt megszökött, egy fegyőr pedig életét vesztette, miközben az ország több államában is elszabadult az erőszak. Itt olvshatóak a brutális részletek!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!