Tragikus fordulatot vett egy fogászati kezelés

Egy hétköznapi beavatkozásnak indult minden, amikor egy középkorú férfi felkeresett egy debreceni magánrendelőt. A fogorvos által végzett kezelés azonban végül tragikus fordulatot vett, amely azóta is megrázza a családot és az egész közvéleményt. A férfi nem titkoltan rettegett a fogászati beavatkozásoktól, ezért ragaszkodott az altatáshoz. Korábban is volt már ilyen kezelése, így bízott benne, hogy ezúttal is minden rendben zajlik majd – írta a Blikk.

A fogorvos ellátása tragédiába fulladt

Fotó: Pixabay

Gyilkosságot követett el a fogorvos?

A végzetes napon a férfi megérkezett a klinikára, ahol a szokásos előkészületek után megkezdődött a beavatkozás. A családtagok abban a tudatban hagyták el a helyszínt, hogy rövid időn belül minden rendben lezajlik. Nem sokkal később azonban egy telefonhívás mindent megváltoztatott.

A férfi felesége először még megkönnyebbült, amikor csörgött a telefon, azt gondolta, férje már túl van a beavatkozáson. A hívás azonban furcsán alakult: a vonal másik végén nem mondtak semmit. Amikor a helyszínre érkezett, már mentők és nyomozók fogadták. Nem sokkal később közölték vele a hírt, hogy a férje meghalt.

A tragédia után azonnal vizsgálat indult, amely jelenleg is zajlik. A kezelést végző orvost foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetéssel vádolják.

A család számára azonban nemcsak a történtek feldolgozása nehéz, hanem az is, ahogyan szerintük az esetet kezelték. Az özvegy elmondása szerint sem az orvos, sem a klinika nem fejezte ki együttérzését.

A történet különösen megrázó, mert a férfi egészségtudatos életet élt, rendszeresen járt szűrésekre és figyelt magára. A család szerint semmi nem utalt arra, hogy ekkora baj történhet.

Korábbi figyelmeztető jelek

Kiderült, hogy egy korábbi altatás során már adódtak problémák. Akkor a férfi az ébredés után rossz állapotba került és komoly panaszai voltak.

Ennek ellenére ismét vállalta az altatást, mert félelmei miatt másképp nem tudta elképzelni a kezelést. Felesége visszaemlékezése szerint még viccelődtek is azon, hogy vajon minden rendben lesz-e. A férfi akkor azt mondta: „a legjobb kezekben vagyok”.

A pontos körülmények feltárása azonban még folyamatban van. A védelem szerint a beteg még életben volt, amikor átadták a mentőknek és az ellátás során több tényező is közrejátszhatott. A bírósági eljárás során várhatóan szakértők bevonásával próbálják tisztázni, mi vezetett a tragédiához.

A férfi családja azóta is próbálja feldolgozni a történteket. Egy szerető apa és férj vesztette életét, aki tele volt tervekkel és éppen a jövőjét építette. A tragédia nemcsak egy család életét törte ketté, hanem sokakban erősítette fel a kérdést, hogy vajon mennyire biztonságos az altatás egy fogászati beavatkozás során?