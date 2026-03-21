fogvatartott

Megpróbált megszökni egy rab a veszprémi kórházból

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Megérezhette a tavasz és a szabadság édes illatát, ezért úgy döntött, kereket old. A fogvatartott próbálkozása azonban harmatgyengének bizonyult.
fogvatartottveszprémirendészeti államtitkárságszökési kísérletkórház

Kihasználva, hogy egészségügyi problémája miatt kórházba szállították, szökéssel kísérletezett egy fogvatartott a veszprémi kórházban – számolt be közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

Szökéssel kísérletezett egy fogvatartott Veszprémben
Fotó: MI által generált kép (Rendészeti Államtitkárság/Facebook)

Harmatgyengének bizonyult a fogvatartott próbálkozása

Ezt írták a posztban:

Ellátása közben hirtelen futásnak eredt, fellökött egy őt megállítani próbáló ápolót, ám messzebbre nem jutott: a büntetés-végrehajtás munkatársai rövid úton elfogták, majd visszavitték eredeti tartózkodási helyére, a bv. intézetbe.”

Hozzátették: ebből is látszik, hogy a fogvatartottak egészségügyi célú kiszállítása és ellátása közben indokolt a mozgáskorlátozó eszközök alkalmazása.

A szökni próbáló fegyenc várhatóan további, több éves szabadságvesztésre számíthat.

Kommandósok kapcsolták le a drogbizniszt

Országos jelentőségű akcióval számoltak fel egy különösen rafinált droghálózatot a hatóságok. A kommandósok összehangolt rajtaütése vetett véget annak a rendszernek, amely hónapokon át juttatott kábítószert különböző börtönökbe.

 

 

