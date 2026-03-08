Lopott biciklik, bolti tolvajok és utcai üldözések – megszólalt a futár, aki mindent kamerára vesz

A budapesti utcák egészen más arcukat mutatják annak, aki minden nap biciklivel teker át a városon. Egy ételfutár például sokszor kerülhet olyan helyzetekbe, amelyekkel az átlagember talán csak a hírekben találkozik. Gyöngyösi Márton, az Ap4cH3LoL (ejtsd: apacslol - szerk.) YouTube-csatorna mögött álló tartalomkészítő éppen ezeket a szélsőséges, néha abszurd vagy kifejezetten veszélyes pillanatokat mutatja meg a közösségi médiában.

Gyöngyösi Márton 5 éve dolgozik futárként és 2025 elején döntött úgy, hogy megörökíti és feltölti az internetre mindennapjait

Fotó: Ladóczki Balázs

A csatorna videóit több százezren nézik meg YouTubeon, TikTokon és Instagramon is. Márton szerint ezek a történetek azért rezonálnak ennyire a nézőkkel, mert a budapesti utcai élet szélsőségeit mutatják meg. Interjúnkban arról beszélt, hogyan kezdődött a futárkodás, milyen bűnügyi helyzetekbe került bele és miért döntött úgy, hogy kamerával dokumentálja a munkáját.

„Olyan szituációkat töltök fel, amik szélsőségesek: túl kedvesek, túl durvák, agresszívak vagy hihetetlenek. Sokan tudnak velük azonosulni, ezért nézik több százezren. Én annak a tünete vagyok, hogy a budapesti utcai élet sokszor búskomor dolog és ezt szerettem volna megmutatni a videókon keresztül” – nyilatkozta portálunknak a férfi.

Volt olyan nap, amikor 80 km-t tekert, majd ezek után még egy tolvaj után eredt

Fotó: Ladóczki Balázs

Futár kamerával

— Mikor kezdtél el futárkodni?

— A Covid elején volt egy állandó munkahelyem. Higiéniai okokból inkább biciklivel jártam dolgozni, elkerültem a tömegközlekedést. Volt egy konfliktus a munkahelyemen és úgy döntöttem, ha már naponta húsz kilométert biciklizek, akkor inkább futár leszek, ahol legalább megfizetik a megtett távolságot. Így lettem ételfutár nagyjából öt évvel ezelőtt.

— Miért kezdted el felvenni videókra a futárkodásod?

— Négy évig gyűjtöttem magamban a feszültséget az utcai helyzetek miatt. Senki sem hitte el, milyen szituációk történnek kint. Aztán volt egy eset a Kálvin térnél 2024 végén.

Egy sörös teherautó index nélkül kifordult elém a biciklisávba, ahol harminccal mentem. Két sávval arrébb kellett menekülnöm az autók közé, különben összenyomnak.

Szóvá tettem idegesen, majd a sofőr kiszállt egy hatalmas villáskulccsal és üldözni kezdett. Végül teherautóval hajtott utánam több száz méteren keresztül, közben fenyegetett. Olyanokat mondott, hogy „Gyere ide, szétverem a fejedet, te hülye futár!”