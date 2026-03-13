Hétszer szúrta meg és elvágta a torkát: megszólalt a füzesabonyi gyilkos – videóval

Súlyos bűncselekmény miatt ült össze az Egri Törvényszék. Az ügy vádlottja a füzesabonyi gyilkos, aki brutálisan ölte meg a feleségét – írja a Heves vármegyei hírportál.
Ítélet a füzesabonyi gyilkos ügyében
Az Egri Törvényszék nem jogerősen tizenöt év fegyházbüntetésre ítélte a férfit, aki kegyetlen brutalitással ölte meg a feleségét. A bíróság szerint a támadó nem tudta elfogadni a szakítást, és azért ment a nő házához, mert képtelen volt belenyugodni abba, hogy az asszonynak új párja van.
A tragédia Füzesabonyban történt. A férfi rárúgta az ajtót a nő otthonára, amikor az egyedül tartózkodott a házban.
A nő a fürdőszobába menekült, de támadója oda is követte. Ezután a férfi a szobába vonszolta, és megpróbálta rávenni, hogy béküljenek ki.
Hétszer szúrta meg az áldozatot
Az asszony határozottan visszautasította a kibékülést. A férfi ezután felpofozta, majd a konyhából több kést vett magához.
A vádlott a tárgyaláson azt állította, hogy a nő szúrta meg őt először. A nő azonban nem találta el, majd menekülni próbált.
A férfi ekkor rátámadt: hétszer megszúrta, majd elvágta a torkát. A támadás után saját magát is hasba szúrta.
A helyszínre mentőhelikopter érkezett, amely a támadót kórházba szállította. Az áldozat életét azonban már nem lehetett megmenteni.
Megszólalt a tárgyaláson
Az áldozat családja szerint a férfi régóta problémás életet élt: rendszeresen bántalmazta a nőt, drogozott, alkoholt fogyasztott, és nem dolgozott.
Az áldozat 31 éves apja a tárgyaláson arról beszélt, hogy lánya azért költözött el a férfitól, mert nem bírta tovább az erőszakos életet.
A tárgyaláson a vádlott az utolsó szó jogán megszólalt.
Itt is pszichológushoz járok a mai napig, és szeretném elmondani, hogy nagyon megbántam az egészet
– mondta.
A férfi elfogadta az ítéletet, az azonban még nem jogerős. Az ügyész három nap gondolkodási időt kért.
A rendőrök már tudják, kik ölhették meg a szekszárdi játszótéren megtalált férfit
Újabb fordulatot vett a kegyetlen emberölés ügye. A rendőrség egy videót tett közzé, amelyen az a két ember látható, akiket a szekszárdi játszótéren elkövetett brutális gyilkossággal gyanúsítanak. Egyikük mindössze 16 éves.