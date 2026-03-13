Hétszer szúrta meg és elvágta a torkát: megszólalt a füzesabonyi gyilkos – videóval

Súlyos bűncselekmény miatt ült össze az Egri Törvényszék. Az ügy vádlottja a füzesabonyi gyilkos, aki brutálisan ölte meg a feleségét – írja a Heves vármegyei hírportál.

Helyszínelnek a rendőrök a füzesabonyi gyilkosság tetthelyén Fotó: Tények/Heol.hu

Ítélet a füzesabonyi gyilkos ügyében

Az Egri Törvényszék nem jogerősen tizenöt év fegyházbüntetésre ítélte a férfit, aki kegyetlen brutalitással ölte meg a feleségét. A bíróság szerint a támadó nem tudta elfogadni a szakítást, és azért ment a nő házához, mert képtelen volt belenyugodni abba, hogy az asszonynak új párja van.

A tragédia Füzesabonyban történt. A férfi rárúgta az ajtót a nő otthonára, amikor az egyedül tartózkodott a házban.

A nő a fürdőszobába menekült, de támadója oda is követte. Ezután a férfi a szobába vonszolta, és megpróbálta rávenni, hogy béküljenek ki.

Hétszer szúrta meg az áldozatot

Az asszony határozottan visszautasította a kibékülést. A férfi ezután felpofozta, majd a konyhából több kést vett magához.

A vádlott a tárgyaláson azt állította, hogy a nő szúrta meg őt először. A nő azonban nem találta el, majd menekülni próbált.

A férfi ekkor rátámadt: hétszer megszúrta, majd elvágta a torkát. A támadás után saját magát is hasba szúrta.

A helyszínre mentőhelikopter érkezett, amely a támadót kórházba szállította. Az áldozat életét azonban már nem lehetett megmenteni.

Megszólalt a tárgyaláson

Az áldozat családja szerint a férfi régóta problémás életet élt: rendszeresen bántalmazta a nőt, drogozott, alkoholt fogyasztott, és nem dolgozott.

Az áldozat 31 éves apja a tárgyaláson arról beszélt, hogy lánya azért költözött el a férfitól, mert nem bírta tovább az erőszakos életet.

A tárgyaláson a vádlott az utolsó szó jogán megszólalt.

Itt is pszichológushoz járok a mai napig, és szeretném elmondani, hogy nagyon megbántam az egészet

– mondta.

A férfi elfogadta az ítéletet, az azonban még nem jogerős. Az ügyész három nap gondolkodási időt kért.

A rendőrök már tudják, kik ölhették meg a szekszárdi játszótéren megtalált férfit

Újabb fordulatot vett a kegyetlen emberölés ügye. A rendőrség egy videót tett közzé, amelyen az a két ember látható, akiket a szekszárdi játszótéren elkövetett brutális gyilkossággal gyanúsítanak. Egyikük mindössze 16 éves.