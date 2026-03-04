Hírlevél
galla miklós

Megszólalt Galla Miklós ápolónője, döbbenetes, milyen állapotban fogadta sokszor a humorista

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
Szirénázó rendőrautók és mentőegységek látványa verte fel a népszerű nevettető otthona környékének nyugalmát. A zárt ajtók mögötti rejtélyes események azonnal találgatásokra adtak okot. A helyszínre érkező ápoló és a hatósági intézkedés baljós körülményei miatt egy ország aggódik, hiszen egyelőre nem tudni pontosan, milyen állapotban van Galla Miklós.
galla miklósbetegségápolóművészotthonhumorista

A magyar abszurd humor meghatározó alakja, a L’art pour l’art Társulat egykori tagja az utóbbi években különc stílusa mellett megosztó botrányaival is a figyelem középpontjába került. A legutóbbi incidens során a művész állítólag maga hívott segítséget, miközben ápolója értetlenül állt a rendőri intézkedés előtt. A helyszínen tartózkodó gondozó a Borsonline.hu munkatársának elárulta, milyen állapotban volt valójában az elszállítása előtt Galla Miklós.

Rendőrök érkeztek Galla Miklós otthonához
Rendőrök lepték el Galla Miklós otthonát
Fotó: Bors/olvasói fotó 

„Általában meztelenül fogadott” – kitálalt Galla Miklós ápolója

A művész otthonánál lezajlott rendőri intézkedés után megszólalt a gondozója, aki rávilágított az események lehetséges hátterére. Az ápolónő elmondása szerint a humorista az utóbbi időben elhanyagolhatta a kezelését, ami a változékony időjárással és a frontokkal együtt mentális krízishez vezethetett. 

A pszichiátriai gyógyszereit nem nagyon szedte, én váltottam ki azokat”

– árulta el a szakember, aki szerint a gyógyszerszedés körüli bizonytalanság végül a hatóságok beavatkozását tette szükségessé.

A beszámolóból az is kiderült, hogy a fellépéseiről és polgárpukkasztásairól ismert híresség a hétköznapokban is hű maradt különc természetéhez. 

Az ápolónő szerint a kezelések során Galla Miklós rendszeresen ruhátlanul várta őt, amit a művész a bőrápolási rituálékkal és a természetesség iránti igényével magyarázott, nem tartotta provokációnak. 

A rajongók most egy emberként aggódnak az ikonikus nevettetőért, akinek a kórházi kezelést követően valószínűleg állandó felügyeletre lesz szüksége a teljes felépüléshez.

 

